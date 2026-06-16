Marc Cucurella genera tensión en el Real Madrid: hay un jugador que no lo quiere

El mercado de fichajes empieza a mover mucho dinero y despierta ilusión entre los aficionados. En el Real Madrid saben que es prioridad reforzar la plantilla con jugadores de calidad y Florentino Pérez no está perdiendo el tiempo. Uno de los nombres que más está dando que hablar es el de Marc Cucurella. Su fichaje todavía no ha sido oficial pero los posible llegada ha sido recibida con mucho entusiasmo en el madridismo, pero no todos los jugadores opinan lo mismo.

Una incorporación que cambia el panorama

Marc Cucurella no necesita demostrar quién es. En los últimos años ha rendido bien en equipos exigentes y ha mostrado que está preparado para afrontar grandes retos. Su experiencia y regularidad hacen que sea un futbolista muy valorado para reforzar una plantilla como la del Real Madrid. Cuando un club apuesta por un futbolista para ocupar un puesto importante, el mensaje que reciben quienes compiten en esa misma posición suele ser bastante claro. La competencia aumenta y las oportunidades se reducen. Forma parte de la dinámica del fútbol, pero no por ello deja de ser una situación incómoda.

Es ahí donde aparece el nombre de Álvaro Carreras. El futbolista confiaba en que este fuera el año de su despegue definitivo. Tras superar momentos difíciles el curso pasado, esperaba contar con la confianza necesaria para crecer dentro del equipo. La posible llegada de Cucurella, sin embargo, podría cambiar por completo su situación.

Álvaro Carreras ve reducido su protagonismo

Álvaro Carreras no ha logrado mantener su nivel constante esta temporada. El futbolista ha tenido esa falta de continuidad que le ha impedido demostrar su mejor versión. El futbolsita quiere seguir vistiendo la camiseta del Madrid y demostrar todas sus cualidades, pero ahora con la llegada de Marc Cucurella todo cambia.

El problema no es la competencia, porque está acostumbrado a ella. Lo que realmente le preocupa es la sensación de que el club ya no apuesta por él como antes y ha decidido buscar una solución inmediata en el mercado.

Desde su punto de vista, la llegada de un jugador con el perfil de Cucurella envía un mensaje bastante claro. El lateral español aterrizaría para ser una de las referencias de la posición, no para esperar oportunidades desde el banquillo. Eso deja a Carreras en una situación mucho más complicada de la que imaginaba hace apenas unos meses.

Un futuro que podría estar lejos del Bernabéu

Carreras no oculta que la situación le genera dudas. Después de una temporada complicada, confiaba en disponer de más oportunidades para reivindicarse, pero el posible fichaje de Cucurella cambia por completo el escenario. Ahora sabe que tendrá que luchar todavía más por hacerse un hueco y teme que la falta de continuidad termine frenando su progresión en un momento clave de su carrera.

Por ese motivo, ya comienzan a aparecer distintas alternativas sobre la mesa. Una cesión podría permitirle seguir compitiendo con regularidad y ganar la experiencia necesaria para regresar más preparado en el futuro. Tampoco se descarta que aparezca algún club dispuesto a ofrecerle un papel más protagonista desde el primer momento. Todo dependerá de lo que pase después del mundial.