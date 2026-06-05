Más de 165 Millones de Euros le van a costar a Florentino sus promesas

Florentino Perez ya tiene a buen recaudo a Mourinho como entrenador del Real Madrid, si finalmente su candidatura es la elegida, y para que esto ocurra, va a tener que desembolsar 15 millones de euros al Benfica por traer a Mourinho como entrenador. También ya sabíamos del fichaje del central Ibrahima Konaté y ahora se añade el holandes del inter Denzel Dumfries.



La última novedad que ha señalado Florentino es que hay una oferta de 150 millones de euros por un jugador que va a ser su estrella, pero que aún no se ha desvelado quien será, pero hay ciertos nombres que resuenan por las pistas que el propio Florentino ha dado. Vitinha el jugador mediocampista del PSG es quizá el que más papeletas tenga, seguido del parisino mediocentrista Joao Neves. Como tercera opción que podríamos barajar es el mediocampista del Bayern Jamal Musiala, aunque no son más que suposiciones que solo conoceremos si la candidatura de Florentino se impone a la de Enrique Requelme.



En la otra candidatura, la de Enrique Riquelme aparecen los nombres de Iker Casillas y de Vicente del Bosque, así como todo lo relacionado con la ciudad del socio.

Su programa se ha centrado en la Ciudad del Socio que es un complejo de más de 40 hectáreas de Valdebebas que se realizará en tres fases y que ha bautizado como “Una casa para poder vivir el madridismo al ciento por ciento”.

Este complejo contará con un Hotel para los socios, un parque acuático, 84 instalaciones deportivas y más de 75 puestos de restauración, además de un club social y un ágora para ver los partidos fuera de casa.

Dos propuestas muy dispares que el próximo 7 de Junio, los socios dirán en las urnas que candidatura será la elegida y veremos, si realmente, todas las promesas de los candidatos se cumplen.