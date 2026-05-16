Mbappé no es el gran problema del Madrid: señalan a otro jugador tras la decepcionante temporada

Kylian Mbappé está en el centro de atención. El futbolsita ha tenido una temporada irregular y su rendimiento no ha estado a la altura de un club como el Real Madrid. Su adaptación no está siendo la esperada por el club y la afición y esto deja muchas dudas en el aire. Muchos han señalado que el verdadero problema del Real Madrid es Mbappé, pero la realidad es que hay otro futbolista que ha desaparecido totalmente del mapa y ni se le ve.

Franco Mastantuono empieza a preocupar de verdad

El nombre que más inquietud genera actualmente dentro del Real Madrid es el de Franco Mastantuono. El joven argentino aterrizó procedente de Club Atlético River Plate como una de las grandes apuestas de futuro del club blanco.

El Madrid pagó por el futbolsita pensando que sería una de las revelaciones y ha sido un auténtico fracaso. Podría haber sido el futbolsita de futuro ideal para el Madrid pero su situación en el club y su rendimiento lo han dejado apartado.

Los pocos minutos que ha tenido Mastantuono, su rendimiento ha dejado dudas. El argentino no ha conseguido encontrar continuidad ni peso real dentro del juego ofensivo del equipo. Además, sus números tampoco ayudan. La producción ofensiva del jugador está muy lejos de lo que esperaba el madridismo después del enorme ruido generado alrededor de su fichaje.

🚨 El REAL MADRID pagó 60 MILLONES de EUROS por Franco Mastantuono y ahora es una INCÓGNITA.



Se valora una cesión, apenas ha jugado poco más de 1.200 minutos, con tres goles y una asistencia.



El REAL MADRID esperaba un NIVEL más ALTO tras pagar esa cantidad.



Cuando el Real… pic.twitter.com/9VImqCcczM — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 1, 2026

Mbappé sigue siendo decisivo pese a las críticas

La situación de Mbappé es completamente diferente. Aunque el francés reciba muchísimas críticas y siga siendo uno de los focos principales del debate madridista, dentro del club todavía consideran que su rendimiento sigue teniendo un peso importante.

Porque más allá de algunas actuaciones discretas o ciertos gestos que no han gustado, Mbappé continúa acumulando goles, asistencias y acciones decisivas en momentos importantes de la temporada.

Eso es precisamente lo que muchos utilizan para defender al delantero francés. Puede no estar brillando como se esperaba, pero sigue siendo un futbolista determinante capaz de resolver partidos prácticamente solo. En cambio, con Mastantuono la preocupación es distinta. El argentino todavía no ha encontrado una posición clara, no consigue desequilibrar con regularidad y transmite cierta inseguridad cada vez que aparece sobre el césped.

Dentro del vestuario siguen creyendo muchísimo en su talento, pero también reconocen que el salto competitivo al Real Madrid le está costando muchísimo más de lo previsto.

El Real Madrid empieza a plantearse decisiones importantes

La enorme inversión realizada por el club convierte la situación de Mastantuono en un asunto delicado. En el Bernabéu saben que necesitan paciencia con un futbolista tan joven, pero también entienden que el Real Madrid no suele conceder demasiado tiempo cuando las expectativas son tan altas.

Por eso, dentro de la dirección deportiva ya empiezan a valorar distintos escenarios de cara al próximo verano. Una posible cesión no se descarta si consideran que el jugador necesita minutos y menos presión para recuperar confianza. El gran problema es que su valor de mercado ha bajado considerablemente respecto al momento de su fichaje. Y eso hace prácticamente imposible pensar ahora mismo en una venta importante.

Mientras tanto, Mbappé seguirá bajo el foco mediático porque todo lo relacionado con él genera un impacto enorme. Pero internamente, cada vez son más las voces que consideran que la gran decepción deportiva del Real Madrid esta temporada no ha sido el francés.

La sensación dentro del club es que Mbappé todavía puede explotar definitivamente en cualquier momento. Con Mastantuono, en cambio, empiezan a aparecer dudas mucho más profundas sobre cuándo llegará realmente el futbolista que el Madrid creyó fichar.