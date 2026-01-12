Mbappé no lo entendía: el gesto que llamó la atención en el Real Madrid

El Clásico, la Supercopa de España y un gesto inesperado de Kylian Mbappé marcaron una final intensa entre Real Madrid y FC Barcelona, dentro y fuera del césped.

Una final vibrante, polémica y decidida por detalles

La final de la Supercopa de España volvió a dejar un Clásico cargado de emoción, goles y polémica, como suele ocurrir cuando se enfrentan FC Barcelona y Real Madrid. El conjunto azulgrana se llevó el título tras imponerse por 3-2, en un partido abierto y de máxima exigencia.

El Barça se adelantó hasta en tres ocasiones, demostrando una notable eficacia ofensiva. El Real Madrid, por su parte, reaccionó con carácter y logró igualar el marcador hasta el 2-2 en la primera mitad, mostrando orgullo competitivo y capacidad de respuesta. Sin embargo, el equipo dirigido por Xabi Alonso no consiguió culminar la remontada en el tramo decisivo del encuentro.

La segunda parte estuvo marcada por la tensión, decisiones arbitrales discutidas y un ritmo alto, pero el Barça supo gestionar mejor los momentos clave. El pitido final confirmó un nuevo título azulgrana y dejó al Real Madrid con la sensación de haber competido, pero sin premio. Hasta ahí, un Clásico más. Lo que ocurrió después, sin embargo, fue lo que realmente llamó la atención.

El momento de las medallas y el gesto de Mbappé

Durante la entrega de medallas, se produjo una escena que no pasó desapercibida. Como marca el protocolo, el Barça realizó el pasillo al Real Madrid en señal de deportividad. Acto seguido, los jugadores blancos se colocaron para corresponder al campeón. Fue en ese instante cuando Kylian Mbappé mostró su desconcierto.

El delantero francés no entendía por qué sus compañeros estaban esperando para hacer el pasillo al Barça. Según fuentes cercanas al vestuario, Mbappé expresó claramente su desacuerdo y pidió que se apartaran, al considerar que no correspondía realizar ese gesto en ese contexto. Su reacción fue inmediata y visible, generando miradas de sorpresa entre algunos jugadores del Real Madrid.

Desde el club blanco, sin embargo, se ofreció una explicación distinta para rebajar la polémica. El Real Madrid aseguró que fue la Real Federación Española de Fútbol quien indicó a los jugadores que se desplazaran a otra zona, ya que estaban interfiriendo en el plano de la cámara durante la retransmisión. Un ajuste técnico que coincidió con el momento y alimentó la confusión.

Un gesto que refleja carácter y adaptación

Más allá del protocolo, el episodio deja entrever la personalidad competitiva de Mbappé. El francés, acostumbrado a liderar y a vivir los grandes escenarios con máxima intensidad, mostró una reacción visceral tras una derrota dolorosa. No fue un gesto de desprecio, sino una muestra de incomodidad ante una situación que no compartía.

En el vestuario del Real Madrid se restó importancia al episodio. Se entiende como una reacción en caliente, propia de un futbolista con hambre de títulos y una mentalidad ganadora. Mbappé sigue adaptándose a los códigos internos del club y a tradiciones que no siempre coinciden con las de otros campeonatos.

El Clásico dejó un campeón, un subcampeón y una imagen que dio la vuelta al mundo. El gesto de Mbappé no cambió el resultado, pero sí añadió un capítulo más a una rivalidad eterna y a la integración de una de las grandes estrellas del fútbol mundial en el ecosistema del Real Madrid.