Mbappé ya lo sabe: Florentino rechaza una venta millonaria de un suplente

En el Real Madrid hay decisiones que no se toman mirando el corto plazo ni las cifras que aparecen sobre la mesa. Florentino Pérez tiene muy claro qué jugadores forman parte del proyecto de futuro y cuáles no, y esa convicción explica por qué ha rechazado una propuesta que muchos clubes habrían aceptado sin pensarlo dos veces. Aunque Kylian Mbappé ya es consciente del escenario, el mensaje desde los despachos es firme: hay futbolistas que no están en venta, aunque hoy no jueguen.

Endrick no se vende, aunque ahora sea suplente

El caso es el de Endrick. El joven delantero brasileño no está teniendo protagonismo esta temporada, ni con Carlo Ancelotti ni ahora bajo la dirección de Xabi Alonso. Entre lesiones, falta de continuidad y competencia directa, apenas ha podido sumar minutos. Sin embargo, eso no ha hecho dudar al presidente.

El Real Madrid recibió una propuesta cercana a los 60 millones de euros, una cifra que prácticamente permitiría recuperar la inversión realizada cuando llegó desde el Palmeiras. Un auténtico bombazo tratándose de un jugador con rol secundario. Pero Florentino lo tuvo claro desde el primer momento: no. Para el club blanco, Endrick es patrimonio de futuro, no una operación financiera, según Defensa Central.

🚨🔴🔵 Endrick and Olympique Lyon, the exclusive story from two months ago is expected to become reality soon.



Real Madrid and OL are finalising details of loan deal valid until June, NO buy option clause.



Almost there. 🇧🇷



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2025

Esa negativa no es casual. En Valdebebas consideran que su evolución no puede medirse solo por los minutos actuales. El club entiende que su adaptación está siendo progresiva y que forzar decisiones ahora sería hipotecar un talento que todavía no ha explotado.

La cesión como solución, no la venta

La salida que sí se contempla es una cesión. En ese escenario aparece el Olympique de Lyon, un destino que convence tanto al club como al entorno del jugador. Competir en la Ligue 1, disputar la Europa League y asumir responsabilidades reales sobre el césped son factores clave para su crecimiento.

El problema surgió cuando el Lyon intentó incluir una opción de compra de 60 millones en el acuerdo. Ahí el Real Madrid fue tajante. Solo préstamo. Sin letra pequeña, sin comprometer el futuro del futbolista. La apuesta por Endrick es estructural, no coyuntural.

Además, hay un detalle importante que refuerza esta operación: la presencia de Paulo Fonseca en el banquillo francés. El técnico habla portugués, algo que facilitaría enormemente la adaptación del joven delantero a mitad de temporada, tanto a nivel futbolístico como personal. Endrick apenas suma 99 minutos oficiales este curso. No ha marcado ni asistido. Pero en el Real Madrid no hay prisa. Mbappé ya lo sabe. Y Florentino también: algunas decisiones se toman pensando en lo que viene, no en lo que falta hoy.