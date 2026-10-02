Michael Olise se acerca al Real Madrid: Florentino prepara una auténtica millonada

El Real Madrid ya piensa en los grandes movimientos que pueden marcar su futuro y uno de los nombres que más fuerza ha ganado en las últimas semanas juega en Alemania. Florentino Pérez sabe que reforzar un ataque repleto de talento exige encontrar futbolistas diferenciales, jóvenes y capaces de asumir inmediatamente la presión del Santiago Bernabéu. Y precisamente ese perfil ha provocado que todas las miradas se dirijan hacia Múnich.

La operación, en cualquier caso, no sería sencilla ni barata. El Bayern no atraviesa una situación económica que le obligue a desprenderse de sus estrellas y pretende conservar a uno de los jugadores que más ha crecido desde su llegada. La intención del conjunto bávaro pasa por mejorar sus condiciones y convertirlo en una de las grandes referencias de su proyecto, aunque también empieza a contemplar qué ocurriría ante una propuesta prácticamente imposible de rechazar.

Ahí aparece el Real Madrid. En Alemania se habla de una cifra que podría acercarse a los 200 millones de euros para provocar un cambio real en la postura del Bayern. Una cantidad gigantesca incluso para el mercado actual, pero que refleja hasta qué punto el futbolista se ha convertido en una pieza estratégica. Florentino tendría que plantear una de las mayores operaciones de la historia del club si realmente decide llevar la ofensiva hasta el final.

Michael Olise, el gran deseo que puede costar 200 millones

El protagonista es Michael Olise. El internacional francés ha alcanzado una nueva dimensión en el Bayern y sus características encajan en el tipo de atacante que siempre ha llamado la atención en el Bernabéu: desequilibrio, velocidad, capacidad para generar ocasiones y un enorme margen de crecimiento.

En Múnich, por ahora, el mensaje es claro. Olise no está en venta y la prioridad pasa por blindarlo con un nuevo contrato. Sin embargo, una oferta cercana a los 200 millones obligaría al club alemán a valorar un escenario que actualmente no contempla.

El Real Madrid tampoco es el único equipo pendiente. El Liverpool sigue su evolución, aunque la posibilidad de que Florentino Pérez decida entrar con fuerza en la operación genera especial atención en Alemania. Mucho dependerá, además, de la voluntad del propio jugador.

El Bayern puede ofrecerle protagonismo, estabilidad y mejores condiciones económicas. El Madrid, en cambio, tendría como principal argumento la posibilidad de convertirlo en una de las caras de un proyecto construido para competir cada temporada por todos los grandes títulos.

Todavía queda mucho camino antes de poder hablar de una negociación avanzada. El Bayern parte desde una posición de fuerza y no tiene necesidad de vender, mientras que una inversión de semejante magnitud exigiría al Real Madrid medir cada paso.

Pero el escenario empieza a estar definido. Si Florentino quiere realmente sacar a Michael Olise de Múnich, tendrá que preparar una auténtica millonada. Los 200 millones aparecen como la cifra capaz de sentar al Bayern a negociar y convertir la operación en uno de los grandes bombazos del mercado.