¿Mohamed Salah al Real Madrid? Florentino Pérez ya tiene la respuesta

El futuro de Mohamed Salah ha sonado en Real Madrid y FC Barcelona. Florentino Pérez ya ha decidido. El mercado de fichajes aclara el escenario.

Salah, un nombre que vuelve a sonar en España

Cada verano, hay nombres que regresan con fuerza al mercado de fichajes. Y uno de ellos es Mohamed Salah. El extremo egipcio, leyenda del Liverpool FC, ha vuelto a estar vinculado tanto al Real Madrid como al FC Barcelona en las últimas semanas.

No es la primera vez. Durante años, Salah ha sido relacionado con los grandes clubes de LaLiga. Su talento, su capacidad goleadora y su impacto mediático lo convierten en un perfil siempre atractivo.

Ahora, además, se suma un factor clave: su situación contractual. La posibilidad de llegar como agente libre ha despertado aún más el interés mediático. Una operación sin coste de traspaso que, sobre el papel, parecía una oportunidad de mercado. Sin embargo, en el fútbol actual no todo depende del precio. Y en el Real Madrid lo tienen claro.

Florentino Pérez toma una decisión firme

En los despachos del Santiago Bernabéu, la decisión ya está tomada. Florentino Pérez y la dirección deportiva han analizado la situación y han optado por no avanzar en el fichaje de Mohamed Salah.

El motivo no es deportivo en sentido estricto. Nadie duda de la calidad del jugador ni de su trayectoria en la élite. Pero el Real Madrid sigue una línea muy definida en su política de fichajes.

El club apuesta por talento joven, jugadores con proyección y capacidad para liderar el proyecto durante varios años. En ese contexto, la edad de Salah se convierte en un factor determinante. A sus 30 y muchos años, el egipcio se encuentra en la fase final de su carrera. Y el Real Madrid quiere evitar operaciones que no encajen en su planificación a medio y largo plazo.Incluso ante necesidades puntuales en ataque, el club prefiere mantener su hoja de ruta. No habrá excepciones.

🚨Real Madrid have offered Mohammed Salah £150M to stay at Liverpool pic.twitter.com/94Jb72cUAj — B9 (@Boluwatiiffee) March 24, 2026

Arabia Saudí gana fuerza en su futuro

Con el Real Madrid descartado, el futuro de Mohamed Salah apunta hacia otro destino. Y ahí es donde aparece con fuerza Arabia Saudí. La Saudi Pro League lleva tiempo intentando atraer grandes estrellas del fútbol europeo. Y Salah es uno de los grandes objetivos.

Las ofertas económicas son muy superiores a las que podría encontrar en Europa. En una etapa avanzada de su carrera, este factor pesa cada vez más.

Además, el jugador podría convertirse en la gran figura de la competición, liderando un proyecto en crecimiento tanto a nivel deportivo como mediático. Mientras tanto, su etapa en el Liverpool se acerca a su final. Un ciclo histórico que ha dejado huella en la Premier League y en el fútbol mundial.