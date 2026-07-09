Mourinho lo quería fuera del Madrid, pero Florentino Pérez ha cambiado todos los planes

José Mourinho empezó a planificar la nueva temporada con una idea bastante clara. El técnico portugués entendía que el Real Madrid necesitaba mover varias piezas en el centro del campo y una de las salidas que contemplaba podía servir para financiar la llegada de un futbolista con un perfil diferente. Era una operación que encajaba tanto en el aspecto deportivo como en el económico.

Durante semanas, esa posibilidad estuvo encima de la mesa. El jugador seguía despertando el interés de varios clubes europeos y una venta importante habría permitido al Real Madrid afrontar con más tranquilidad otros movimientos en el mercado. Además, Mourinho tenía señalado a otro centrocampista que había brillado durante el Mundial y veía esa operación como una oportunidad para renovar la medular.

Sin embargo, en las oficinas del Santiago Bernabéu las cosas han cambiado por completo. Florentino Pérez y la dirección deportiva consideran que perder a uno de los pilares del centro del campo sería un paso atrás justo cuando el equipo busca estabilidad. Después de analizar la situación, el club ha decidido cerrar cualquier debate sobre su futuro.

Tchouaméni seguirá siendo una pieza clave

El futbolista en cuestión es Aurélien Tchouaméni. El internacional francés ha pasado en muy poco tiempo de ser un jugador con opciones de abandonar el Real Madrid a convertirse en una de las grandes apuestas de futuro del club. La renovación hasta 2031 está prácticamente cerrada y confirma el cambio de rumbo que ha tomado la entidad blanca.

En el Bernabéu consideran que el crecimiento de Tchouaméni durante las últimas temporadas ha sido evidente. No solo se ha consolidado en el centro del campo, sino que también ha demostrado que puede rendir a un gran nivel como defensa central cuando el equipo lo ha necesitado. Esa capacidad para adaptarse a diferentes posiciones ha terminado de convencer tanto a la dirección deportiva como al cuerpo técnico.

La decisión también cambia los planes de Mourinho. El portugués ya había asumido que el francés podía salir este verano y que ese dinero serviría para reforzar otras posiciones. Ahora tendrá que construir su proyecto con Tchouaméni como una de las referencias del equipo, algo que también modifica la hoja de ruta del club en el mercado.

Con esta renovación, el Real Madrid envía un mensaje claro. La prioridad pasa por mantener el bloque que consideran competitivo y seguir construyendo el proyecto alrededor de jugadores llamados a liderar el equipo durante los próximos años. Tchouaméni seguirá siendo una de esas piezas y, salvo sorpresa de última hora, continuará vistiendo de blanco durante mucho tiempo.