Mourinho se adelanta a Joan Laporta y quiere llevarse uno de los fichajes más deseados

En el Barça llevaban tiempo siguiendo muy de cerca a Harry Kane. Dentro del club existe la sensación de que encontrar un relevo de garantías para Robert Lewandowski será uno de los grandes retos de los próximos meses y el delantero inglés gustaba muchísimo por experiencia, personalidad y capacidad goleadora. Además, Hansi Flick lo conoce perfectamente de su etapa en Alemania y siempre ha valorado muy bien su perfil. Pero ahora el escenario ha cambiado bastante. Y el motivo tiene nombre y apellido: José Mourinho.

Mourinho ha pedido personalmente el fichaje

La llegada de Mourinho al Real Madrid ha provocado muchos movimientos internos en el club blanco. El entrenador portugués quiere construir un equipo mucho más competitivo en Europa y considera que hace falta un delantero capaz de marcar diferencias en las noches importantes.

Por eso uno de los primeros nombres que trasladó a la directiva fue precisamente el de Harry Kane. No es una casualidad. Mourinho trabajó con él en el Tottenham Hotspur FC y siempre tuvo una relación muy buena con el delantero inglés. De hecho, el técnico portugués sigue convencido de que Kane es uno de los atacantes más completos del fútbol mundial.

Porque no solo vive del gol. También sabe jugar de espaldas, asociarse con los compañeros y entender perfectamente los momentos de cada partido. Y eso es algo que Mourinho valora muchísimo en sus delanteros. Además, en el Madrid creen que podría encajar muy bien con futbolistas como Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, generando un ataque muy difícil de defender.

El Barça veía en Kane al heredero ideal de Lewandowski

En el entorno azulgrana el nombre de Kane llevaba tiempo encima de la mesa. No como una operación sencilla, porque económicamente es muy complicada, pero sí como uno de esos delanteros que generan consenso dentro del club. Especialmente por el estilo de juego que tiene.

Hansi Flick considera que el inglés podría adaptarse perfectamente a la idea ofensiva que quiere construir en el Barça. Un delantero capaz de participar mucho en el juego, fijar centrales y además garantizar goles desde el primer día. Algo muy importante cuando tienes que reemplazar a una figura como Lewandowski.

Porque el Barça sabe perfectamente que sustituir al delantero polaco no será solo cuestión de números. También hace falta encontrar un futbolista con personalidad para soportar la presión que supone jugar como nueve en el Camp Nou. Y ahí Kane parecía una opción muy seria. El problema es que ahora el Madrid ha irrumpido con fuerza en la operación y eso cambia bastante el panorama.

El mercado empieza a calentarse

En el FC Bayern Munich no quieren desprenderse fácilmente de Kane. El delantero sigue siendo una de las grandes referencias del equipo y tiene contrato todavía por varias temporadas. Pero cuando aparecen clubes como el Madrid, todo el mercado se agita rápidamente. Además, Mourinho está insistiendo muchísimo en esta operación y Florentino Pérez parece dispuesto a escuchar sus peticiones en este nuevo proyecto.

En el Barça, mientras tanto, observan la situación con cierta preocupación. Porque saben que competir económicamente con el Madrid en una operación así sería muy complicado. Y también porque encontrar delanteros de este nivel disponibles en el mercado no es nada sencillo.

Por ahora no hay una negociación cerrada ni mucho menos, pero sí una realidad bastante evidente: Mourinho ya ha empezado a mover el mercado y uno de sus primeros objetivos coincide exactamente con uno de los grandes sueños que tenía el Barça para sustituir a Lewandowski.