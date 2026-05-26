Mourinho ya tiene claro a su intocable en el Real Madrid: lo quiere como titular indiscutible

En el Real Madrid ya empieza a trabajar de cara a la próxima temporada. El club blanco quiere volver a ser el equipo que era hace unos años, el que lo gaba todo y para eso se necesitan cambios en la plantilla. Lo primero de todo sera el cambio de entrenador. La llegada de Moruinho al madrid pueden cambiar las cosas por completo. El técnico conoce bien el club y sabe qué es lo que realmente necesita para triunfar. Dentro de este nuevo proyecto Florentino Pérez tiene claro que hya un jugador que debe continuar liderando al equipo y ahora que no esta Carvajal, él tiene que ser importante. Ese jugador es Antonio Rüdiger. El central alemán se ha convertido en una pieza clave dentro del equipo y todo apunta a que seguirá siendo uno de los líderes absolutos del Madrid durante más tiempo.

Mourinho considera a Rüdiger un jugador indispensable

La posible llegada de José Mourinho vuelve a generar muchísimo ruido alrededor del Real Madrid. Aunque todavía faltan decisiones importantes por tomarse dentro del club, el técnico portugués tendría muy clara una idea. Quiere construir el nuevo proyecto alrededor de futbolistas con carácter, experiencia y personalidad competitiva y ahí es donde Rüdiger encaja perfectamente.

El central alemán se ha ganado el respeto de todo el vestuario gracias a su actitud y a su manera de competir. Mourinho siempre ha valorado muchísimo este tipo de perfiles, jugadores intensos, fuertes mentalmente y preparados para soportar la presión de los grandes partidos. Por eso considera que Rüdiger debe seguir siendo titular indiscutible dentro del nuevo proyecto blanco, especialmente ahora que el Madrid afronta cambios importantes en defensa.

El Real Madrid ya trabaja en su renovación

Dentro del club también tienen claro que no pueden perder a un futbolista así. Por eso las conversaciones para ampliar su contrato ya están bastante avanzadas. La idea del Madrid es asegurar la continuidad del central alemán durante una temporada más y según las últimas informaciones, el acuerdo verbal prácticamente ya estaría cerrado.

🚨 BREAKING: Toni Rüdiger and Real Madrid reach verbal agreement on new contract valid until June 2027.



Plan to sign soon also with timing for official statement to be dictated by elections process ongoing.



Rüdiger has accepted Real proposal. 🔐 pic.twitter.com/bCf2Ckvf9U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2026

Rüdiger también quiere continuar. Se siente importante dentro del equipo y considera que todavía tiene mucho fútbol que ofrecer en el Bernabéu. Además, dentro del vestuario es uno de los líderes más respetados. No solo por lo que hace en el campo, también por su personalidad y por la energía que transmite constantemente al grupo. En un momento donde el club podría vivir varias salidas importantes, mantener figuras así se considera fundamental.

Mourinho quiere construir una defensa mucho más fuerte

El técnico portugués cree que el Real Madrid necesita recuperar todavía más solidez defensiva. Especialmente en los partidos grandes de Europa y para eso considera imprescindible mantener a futbolistas experimentados que ya conocen perfectamente lo que significa competir al máximo nivel.

Rüdiger representa exactamente eso. Un central agresivo, competitivo y con muchísima personalidad. Además, Mourinho cree que todavía puede rendir durante varios años al máximo nivel pese a su edad. Por eso no solo quiere mantenerlo en la plantilla. Quiere convertirlo en una de las referencias principales del equipo. Especialmente para ayudar al crecimiento de otros centrales más jóvenes que podrían llegar al club en los próximos mercados.

Dentro del Madrid también entienden que su continuidad manda un mensaje importante, porque el nuevo proyecto no solo necesita talento. También necesita líderes capaces de sostener al equipo en los momentos complicados y ahí Rüdiger sigue siendo uno de los futbolistas más importantes del vestuario blanco. Por eso ahora mismo en el club tienen bastante claro que su renovación es una prioridad absoluta.