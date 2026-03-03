Muy malas noticias para Rodrygo y el Real Madrid: lesión confirmada y tiempo estimado de baja

El Real Madrid sigue acumulando contratiempos en una temporada marcada por las lesiones. Tras el problema físico de Mbappé, ahora se confirma la grave lesión de Rodrygo Goes, que dice adiós a lo que resta de curso en LaLiga y Champions League.

Un nuevo golpe para el Real Madrid en plena temporada

Cuando parecía que el Real Madrid no podía recibir más malas noticias, llegó la confirmación que nadie quería escuchar. A la reciente lesión de Kylian Mbappé se suma ahora la de Rodrygo, otro de los pilares ofensivos del equipo blanco. El atacante brasileño, que estaba llamado a asumir más protagonismo en el esquema ofensivo tras la baja del delantero francés, ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. Una lesión grave que cambia por completo el panorama deportivo del club en este tramo decisivo de la temporada.

Las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos del Real Madrid no dejan lugar a dudas. Rodrygo deberá pasar por el quirófano en los próximos días y el tiempo estimado de recuperación le obligará a estar de baja varios meses. Eso significa que se perderá lo que resta de LaLiga, la Champions League y cualquier compromiso oficial con el club blanco.

El golpe no es solo deportivo. Rodrygo se encontraba en un buen momento de forma, con participación activa en el ataque madridista y consolidado como una pieza clave en el vestuario.

Rotura de ligamento y menisco: adiós a la temporada y al Mundial

La lesión de Rodrygo no es menor. La rotura del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más temidas por cualquier futbolista profesional. A eso se suma la afectación del menisco externo, lo que complica aún más el proceso de recuperación.

El tiempo estimado de baja en este tipo de casos suele oscilar entre seis y nueve meses, dependiendo de la evolución y la respuesta del jugador al tratamiento postoperatorio. En términos prácticos, esto supone que el delantero brasileño no volverá a vestirse de corto hasta la próxima temporada. Además, el calendario internacional también se ve afectado. Rodrygo dice prácticamente adiós al Mundial con Brasil. Una noticia devastadora tanto para el futbolista como para la selección brasileña, que contaba con él como uno de los referentes ofensivos.

🚨 OFFICIAL: Rodrygo will be out until the end of 2026, up to maximum 10 months — Real Madrid confirm.



Rodrygo has been diagnosed with a rupture of the anterior cruciate ligament and a rupture of the lateral meniscus of his right leg. pic.twitter.com/ztA0xyK9vl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

El impacto en el Real Madrid es evidente. En plena lucha por LaLiga y con la exigencia máxima de la Champions League, el equipo pierde velocidad, desborde y gol. El cuerpo técnico deberá reajustar el sistema táctico, redistribuir responsabilidades ofensivas y buscar alternativas en la plantilla.

Un reto deportivo y emocional para el jugador y el club

Más allá del terreno de juego, esta lesión supone un desafío personal enorme para Rodrygo. La recuperación de una rotura de ligamento cruzado no es solo física, también mental. Requiere paciencia, disciplina y una fortaleza psicológica considerable. En el vestuario del Real Madrid el mensaje es claro: apoyo total al jugador. Compañeros, cuerpo técnico y directiva han trasladado ánimo al brasileño, conscientes de que el camino será largo.

Para el club blanco, el reto es doble. Por un lado, mantener la competitividad en LaLiga y Champions League sin uno de sus atacantes más desequilibrantes. Por otro, planificar el futuro inmediato con una plantilla que ha sufrido varias bajas importantes esta temporada.

La afición madridista recibe la noticia con preocupación. Rodrygo no es solo un jugador más, es un futbolista capaz de decidir partidos importantes y de aparecer en noches grandes de Champions. Ahora comienza una nueva etapa para él: quirófano, rehabilitación y trabajo silencioso. El objetivo es claro: volver la próxima temporada en plenitud y recuperar su mejor versión con el Real Madrid y con Brasil.