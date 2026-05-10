Nadie lo vio venir: el duro golpe que deja a Kylian Mbappé contra las cuerdas en el Madrid

En el Real Madrid existía optimismo durante los últimos días con la recuperación de Kylian Mbappé. Todo apuntaba a que el delantero francés llegaría a tiempo para disputar el Clásico frente al Barça, el partido más importante de la temporada para el conjunto blanco. Sin embargo, todo ha cambiado de forma completamente inesperada.

Mbappé se queda fuera del Clásico y el madridismo no se lo cree

La noticia ha caído como un auténtico jarro de agua fría en el entorno del Real Madrid. Cuando parecía que Kylian Mbappé estaba cada vez más cerca de regresar tras su lesión, el club sorprendió publicando la convocatoria oficial para el Clásico sin el nombre del delantero francés.

La ausencia de Mbappé ha provocado muchísima sorpresa entre los aficionados, especialmente porque durante toda la semana existía optimismo con su recuperación. El golpe es todavía más duro porque el Madrid afronta el partido frente al FC Barcelona con la obligación prácticamente absoluta de ganar para seguir vivo en la lucha por LaLiga.

Dentro del club mantuvieron la esperanza hasta el último momento, pero finalmente el riesgo de recaída ha pesado más que la necesidad deportiva. La noticia también deja muy tocado al propio Mbappé, que quería estar presente en uno de los partidos más importantes de la temporada.

El Madrid pierde a su gran referencia ofensiva

La baja de Mbappé supone un problema enorme para el Real Madrid. Desde su llegada al club, el delantero francés se había convertido rápidamente en la principal referencia ofensiva del equipo gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para decidir partidos importantes.

Su ausencia obliga ahora al cuerpo técnico a replantear completamente el plan de partido frente al Barça. El equipo pierde profundidad, amenaza al espacio y gran parte de su capacidad para romper defensas rivales en transición. Además, el momento llega en medio de un ambiente muy complicado dentro del vestuario blanco. Las tensiones internas, los malos resultados y las dudas alrededor del proyecto han generado una enorme presión sobre toda la plantilla durante las últimas semanas.

El Clásico aparecía precisamente como la gran oportunidad para cambiar la dinámica y recuperar ilusión en el tramo final de temporada. Sin Mbappé, el escenario se complica muchísimo más para un equipo que ya llegaba obligado a ganar. En el madridismo existe además cierta preocupación por el estado físico real del jugador. Aunque desde el club intentan transmitir calma, el hecho de que no haya entrado ni siquiera en la convocatoria genera dudas sobre cómo evoluciona realmente su recuperación.

El Barça recibe una noticia inesperadamente positiva

Mientras en el Real Madrid reina la preocupación, en el entorno del Barça la noticia ha sido recibida como un alivio importante. La presencia de Mbappé era uno de los grandes temores del conjunto azulgrana para este Clásico.

El delantero francés tiene capacidad para decidir partidos prácticamente él solo y su ausencia cambia completamente el panorama del encuentro. El Barça sabe que seguirá enfrentándose a un rival peligrosísimo, pero también entiende que el Madrid pierde a su futbolista más determinante en ataque.

Ahora toda la presión aumenta todavía más sobre el resto de estrellas madridistas. Jugadores como Vinícius Júnior, Jude Bellingham o Gúler tendrán que asumir todavía más responsabilidad en uno de los partidos más importantes del año.

El Clásico promete máxima tensión, presión y muchísimo ambiente. Pero lo que nadie esperaba era que el gran protagonista terminara quedándose fuera antes incluso de que comenzara el partido. Y ahora, sin Mbappé, el Real Madrid afronta una auténtica final con muchas más dudas que certezas.