Ni Mbappé, ni Vinícius: Florentino Pérez quiere el fichaje que puede salvar al Madrid

El Real Madrid, el Bernabéu y el mercado de fichajes vuelven a cruzarse en un momento crítico. Con el equipo lejos de su mejor versión, Florentino Pérez mira más allá de Mbappé y Vinícius y señala a un nombre propio para cambiar el rumbo.

Un Madrid en horas bajas que pide decisiones

No es una cuestión de talento, sino de rendimiento. El Real Madrid atraviesa un tramo delicado de la temporada en el que las cosas no terminan de encajar. Los resultados no acompañan, el juego no fluye y la sensación general es que varios jugadores clave están lejos de su mejor nivel. En el Santiago Bernabéu, cuando el equipo no responde, el foco se dirige inevitablemente al césped.

Desde dentro del club se asume que el problema no es estructural, sino competitivo. Hay calidad, hay experiencia, pero falta impacto sostenido. Y cuando eso ocurre, en el Madrid la respuesta suele ser clara: cambios. Cambios que, en muchas ocasiones, pasan por el mercado.

En ese contexto, Florentino Pérez entiende que no basta con retoques. El presidente cree que hace falta un golpe de efecto, un futbolista capaz de elevar el nivel colectivo y devolver al equipo el miedo escénico perdido. Y ese perfil, en su hoja de ruta, no es ni Mbappé ni Vinícius.

El sueño de Florentino tiene nombre propio

El nombre que aparece subrayado en rojo en los despachos del Bernabéu es el de Erling Haaland. El delantero del Manchester City representa exactamente lo que Florentino considera que le falta ahora mismo al equipo: gol, presencia, liderazgo ofensivo y una amenaza constante para cualquier defensa.

Haaland no es solo un goleador. Es un futbolista que condiciona partidos incluso cuando no marca. Su potencia, su mentalidad competitiva y su fiabilidad en las grandes citas lo convierten en un perfil ideal para el ADN del Madrid. En la directiva blanca creen que su llegada podría ser un antes y un después.

La posibilidad de que el noruego dé un salto a España no es sencilla, pero tampoco imposible. El fútbol vive ciclos y Florentino sabe que, si hay un momento para intentarlo, es cuando el equipo necesita un revulsivo real. Haaland sería, para el presidente, el fichaje capaz de salvar al Madrid deportiva y anímicamente.

🚨🚨 BREAKING: Real Madrid want ERLING HAALAND, as early as THIS summer!



Florentino Perez dreams of the striker and sees him as "a saviour".



Erling Haaland sees Real Madrid as his ULTIMATE career goal and is a HUGE fan of Spain. @Plettigoal @kerry_hau @berger_pj pic.twitter.com/IA3vqFYfwp — Madrid Zone (@theMadridZone) January 15, 2026

Más que un fichaje, un mensaje

La apuesta por Haaland va más allá de lo estrictamente futbolístico. Sería un mensaje claro al vestuario y al entorno: nadie es intocable y el escudo está por encima de cualquier nombre. Ni Mbappé, ni Vinícius. El proyecto necesita algo distinto.

En el Madrid consideran que un delantero de este calibre obligaría al resto del equipo a subir el nivel. Más competitividad, más exigencia interna y menos margen para la complacencia. Justo lo que ahora mismo se echa en falta. De momento, no hay negociación oficial, pero el interés es real. Florentino Pérez no improvisa cuando se trata de operaciones de este calibre. Si el movimiento se activa, será porque el club ha decidido apostar fuerte.

El Real Madrid sabe que no puede permitirse una temporada gris. Y Florentino tiene claro que, para cambiar el rumbo, a veces no basta con confiar en lo que ya hay. A veces, hay que ir a por el futbolista que lo cambia todo. Y para él, ese nombre es Erling Haaland.