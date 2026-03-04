Nico Paz deja plantado al Real Madrid y quiere irse a otro equipo

El joven talento Nico Paz atraviesa un gran momento en el Como 1907, dirigido por Cesc Fàbregas. Mientras el Real Madrid sigue atento a su progresión, el futuro del mediocampista parece tomar un rumbo inesperado.

El talento que el Real Madrid dejó escapar

El fútbol tiene estas historias que cambian con el paso del tiempo. Hace no demasiado, el Real Madrid tomó la decisión de dejar salir a Nico Paz, uno de los jugadores con mayor proyección de su cantera. El joven mediocampista necesitaba minutos y experiencia en la élite, algo que en la plantilla blanca no siempre es fácil de conseguir. La oportunidad llegó en Italia. En el Como, club que actualmente dirige Cesc Fàbregas, el futbolista ha encontrado el contexto ideal para crecer. Allí ha podido jugar con continuidad, desarrollar su talento ofensivo y demostrar que tiene calidad para competir en el fútbol europeo.

Su evolución no ha pasado desapercibida. Jornada tras jornada en la Serie A, el nombre de Nico Paz aparece cada vez con más frecuencia entre los jóvenes talentos a seguir. Su visión de juego, su capacidad para llegar al área y su personalidad sobre el césped han provocado que varios clubes importantes comiencen a fijarse en él.

Mientras tanto, en el Real Madrid seguían su crecimiento muy de cerca. En los despachos del club blanco existía la idea de que Nico Paz podría volver en el futuro para formar parte del proyecto deportivo, especialmente en un momento en el que el equipo apuesta por rejuvenecer su plantilla con jóvenes futbolistas. Durante meses, esa posibilidad parecía real. El propio jugador no descartaba regresar al Santiago Bernabéu y vestir de nuevo la camiseta del Real Madrid. Pero el escenario ha cambiado.

El Inter aparece y cambia los planes del jugador

En las últimas semanas ha surgido un nuevo actor en la historia: el Inter de Milán. El conjunto italiano, uno de los grandes de la Serie A, ha mostrado un fuerte interés en el mediocampista. La posibilidad de dar el salto a un club que compite por títulos en Italia y que participa habitualmente en la Champions League ha seducido al futbolista. Según fuentes cercanas a su entorno, Nico Paz estaría dispuesto a comunicar al Real Madrid su deseo de continuar su carrera lejos del club blanco.

Este cambio de postura ha sorprendido en el entorno madridista. Durante mucho tiempo se pensó que el regreso al Real Madrid era el camino natural para el jugador. Sin embargo, el crecimiento que ha experimentado en Italia ha abierto nuevas puertas. El Inter ve en él un perfil muy interesante: joven, con talento creativo y margen de mejora. En un fútbol donde cada vez se valoran más los mediocampistas capaces de generar juego y marcar diferencias en los últimos metros, Nico Paz encaja en el perfil que buscan muchos equipos europeos.

🚨💣 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: : Nico Paz wants to play for Inter Milan and is willing to inform Real Madrid of his intentions. 😳



The young Argentine is pushing hard for a summer move to the Nerazzurri, who are ready to sign him. 🇮🇹💙



— via Tuttosport pic.twitter.com/zFInTbKCde — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 3, 2026

Un futuro prometedor lejos del Bernabéu

Si finalmente se confirma su decisión, el Real Madrid podría perder a uno de los talentos más prometedores que salieron recientemente de su cantera. Nico Paz representa ese tipo de jugador creativo que puede marcar el ritmo del juego y aportar soluciones en ataque. Para el club blanco, la situación refleja una realidad habitual en el fútbol moderno: no siempre es fácil retener a todos los jóvenes con proyección. Cuando aparecen oportunidades en equipos importantes de Europa, muchos jugadores optan por construir su camino lejos del club que los formó.

En el caso de Nico Paz, su crecimiento en el Como ha sido clave. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas ha ganado confianza, protagonismo y experiencia en el fútbol profesional. Esa evolución es precisamente lo que ahora le permite aspirar a dar un nuevo salto en su carrera.

Mientras tanto, en el Real Madrid siguen atentos a su situación. El club conoce bien su talento y sabe que su progresión puede convertirlo en uno de los mediocampistas interesantes del panorama europeo. Pero el fútbol avanza rápido. Y ahora mismo, el futuro de Nico Paz parece estar más cerca de Milán que de Madrid. Una decisión que podría marcar el inicio de una nueva etapa en su carrera… y que deja al Real Madrid viendo cómo una de sus promesas toma otro camino.