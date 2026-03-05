No tiene minutos en el Real Madrid y Arbeloa se siente culpable: " Yo soy el responsable"

El Real Madrid cuenta con una de las plantillas más talentosas del fútbol europeo, pero no todos los jugadores disfrutan del protagonismo que desearían. Uno de los casos que más debate genera es el de Brahim Díaz, cuya situación ha sido reconocida públicamente por el técnico Álvaro Arbeloa.

Mucho talento en el Real Madrid y pocos minutos para algunos jugadores

El Real Madrid es un club acostumbrado a reunir a algunos de los mejores futbolistas del mundo. Esa realidad, que garantiza competitividad y calidad en todas las posiciones, también provoca que algunos jugadores tengan menos oportunidades de las que probablemente tendrían en otros equipos. La competencia en el ataque y en el centro del campo del equipo blanco es especialmente fuerte. Futbolistas como Vinícius Júnior, Rodrygo Goes o Arda Güler ocupan con frecuencia los puestos ofensivos en el esquema del entrenador.

En ese contexto, Brahim Díaz ha visto cómo su participación en los partidos ha sido más limitada de lo que muchos esperaban. El futbolista es considerado uno de los jugadores con mayor talento técnico de la plantilla, capaz de jugar tanto como mediocampista ofensivo como en posiciones de extremo.

Su habilidad en el uno contra uno, su visión de juego y su capacidad para generar ocasiones lo convierten en un futbolista muy valorado dentro del vestuario del Real Madrid. Además, en el ámbito internacional ha demostrado su importancia con la Selección de Marruecos, donde se ha consolidado como una pieza clave del equipo. Sin embargo, la realidad del día a día en el club blanco es diferente. La alta competencia interna y la necesidad de elegir alineaciones equilibradas hacen que no todos los jugadores puedan tener los minutos que desearían.

Arbeloa asume la responsabilidad

La situación de Brahim Díaz no ha pasado desapercibida para el propio entrenador. Álvaro Arbeloa ha hablado abiertamente sobre el tema y ha asumido su responsabilidad en la falta de protagonismo del jugador. El técnico fue claro al analizar la situación del futbolista: “Nada. La verdad es que está jugando menos de lo que merece, y yo soy responsable de eso”.

Estas palabras reflejan el respeto que el entrenador siente por el trabajo diario del jugador. Arbeloa destacó especialmente la actitud de Brahim en los entrenamientos y su compromiso con el equipo.

“Entrena de manera tan excepcional y todos conocemos sus capacidades. Estoy seguro de que puedo sacarle mucho más provecho del que le estoy dando actualmente. Esta falta recae sobre mis hombros, y haré el esfuerzo para lograrlo”.

Las declaraciones del técnico muestran una reflexión poco habitual en el fútbol de élite, donde no siempre es común que los entrenadores reconozcan públicamente este tipo de decisiones.

Un jugador preparado para aprovechar su oportunidad

En el vestuario del Real Madrid existe la sensación de que Brahim Díaz puede tener un papel más importante en el equipo. Su versatilidad le permite adaptarse a diferentes posiciones, algo especialmente valioso en una temporada larga con competiciones exigentes como LaLiga o la UEFA Champions League.

Además, el futbolista ha demostrado en varias ocasiones que puede marcar la diferencia cuando tiene minutos sobre el terreno de juego. Su capacidad para romper defensas cerradas y generar situaciones de peligro lo convierten en un recurso muy útil para el equipo. Arbeloa es consciente de ello. Sus palabras sugieren que el técnico está reconsiderando el papel del jugador dentro del proyecto deportivo del Real Madrid.

En un equipo lleno de estrellas, ganarse un lugar en el once titular nunca es sencillo. Pero el caso de Brahim Díaz demuestra que el talento, la constancia y el trabajo diario siguen siendo elementos fundamentales para abrirse camino en el fútbol de élite.

La temporada aún tiene muchos partidos por delante y el calendario del Real Madrid será exigente. Si el jugador mantiene su nivel en los entrenamientos, todo apunta a que las oportunidades acabarán llegando. Y cuando lo hagan, Brahim estará listo para demostrar por qué tantos creen que merece más minutos en el equipo blanco.