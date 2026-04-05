Nuevo choque entre Vinícius y Pablo Maffeo: “Balón de playa” desata la polémica

La tensión entre Vinícius Jr. y Pablo Maffeo vuelve a escena en LaLiga. El duelo entre Real Madrid y RCD Mallorca deja un nuevo episodio caliente.

Un partido sin ruido… hasta el final

El enfrentamiento entre Real Madrid y Mallorca parecía transcurrir sin grandes sobresaltos más allá del resultado. Sin embargo, como ya es habitual en los últimos encuentros entre ambos equipos, la tensión terminó apareciendo en los minutos finales.

El foco volvió a centrarse en Vinícius Jr. y Pablo Maffeo, dos jugadores que han protagonizado varios duelos intensos en LaLiga en los últimos tiempos. Esta vez, el cruce no fue físico, pero sí verbal, y suficiente para generar polémica.

Tras el pitido final, con el marcador ya decidido, las cámaras captaron cómo Maffeo se dirigía en varias ocasiones al extremo madridista con una expresión que no pasó desapercibida: “balón de playa”. Un comentario cargado de ironía que rápidamente encendió el ambiente. El contexto no es casual. La frase hace referencia al reciente reconocimiento individual en el que Vinícius quedó cerca de conquistar el Balón de Oro, un detalle que el lateral del Mallorca utilizó como provocación en pleno campo.

🚨🚨 ULTIMA HORA🚨🚨



💥Vinicius :¿"Tú quién eres"?



🔥Pablo maffeo"Y tú,EL BALON DE PLAYA



💣BOOOOOOOMMMMMMMMMMM



Mallorca - Real Madridpic.twitter.com/tECm0EIBJo — madridblaugrana (@madridblaugrana) April 4, 2026

Un enfrentamiento que ya es habitual

No es la primera vez que Vinícius Jr. y Pablo Maffeo cruzan palabras o gestos en un terreno de juego. Su rivalidad se ha ido construyendo partido a partido, convirtiéndose en uno de los duelos más tensos del campeonato.

En cada enfrentamiento entre Real Madrid y Mallorca, la atención no solo se centra en el resultado, sino también en el cara a cara entre ambos futbolistas. Maffeo, conocido por su intensidad defensiva, suele ser el encargado de frenar a Vinícius, uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol español.

Este tipo de duelos, habituales en competiciones como LaLiga, forman parte de la tensión competitiva del fútbol de élite. Sin embargo, cuando las palabras entran en juego, el debate se traslada fuera del campo. En esta ocasión, el intercambio no fue a más. No hubo empujones ni intervención disciplinaria destacada, y el árbitro dio por finalizado el partido poco después. Aun así, el episodio no tardó en hacerse viral en redes sociales y generar reacciones entre aficionados.

🚨 Mallorca beat Real Madrid with a late goal by Muriqi!



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/ICM7oU7jE8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2026

Polémica, carácter y espectáculo

El fútbol moderno vive también de este tipo de situaciones. Más allá del juego, las rivalidades personales añaden un componente emocional que conecta con el público. Vinícius Jr., acostumbrado a ser protagonista tanto por su talento como por su carácter, vuelve a estar en el centro del foco mediático. Por su parte, Pablo Maffeo refuerza su imagen de jugador combativo, dispuesto a no dar un balón por perdido… ni una palabra sin respuesta.

La polémica del “balón de playa” es solo el último capítulo de una historia que parece lejos de terminar. Cada nuevo enfrentamiento entre ambos promete intensidad, tanto dentro como fuera del campo.

Mientras tanto, el Real Madrid sigue centrado en sus objetivos deportivos en LaLiga y en Europa, y el Mallorca continúa luchando por consolidar su posición en la tabla.