Otro jugador del Real Madrid sigue los pasos de Arbeloa y Carvajal y ya prepara su adiós al club

El verano empieza a traer muchos cambios dentro del Real Madrid. Tras varios años llenos de títulos y momentos importantes, el Real Madrid empieza a vivir una etapa de cambios dentro del vestuario. Primero fue la marcha de Dani Carvajal, una despedida que dejó un sabor raro entre muchos madridistas. Después llegó la noticia de que Álvaro Arbeloa tampoco seguirá en el club. Y ahora otro jugador muy importante se suma a la lista de salidas: David Alaba también se despide del Santiago Bernabéu.

El final de una etapa importante

La noticia ha sido otra tristeza para el Real Madrid, que ya está haciendo limpieza en la plantilla. El club ha anunciado que David Alaba no continuará vistiendo la camiseta blanca. Esta despedida ya se podía intuir y ahora ya ha llegado el momento de hacerlo oficial y esto supone un jarro de agua fría para la afición madridista. El central austríaco siempre ha sido un jugador muy querido dentro del vestuario.

Desde el primer día transmitió tranquilidad, experiencia y mucha personalidad en momentos de máxima presión. Además, aterrizó en el Madrid en uno de los contextos más complicados posibles. Le tocó llegar justo después de la salida de dos referentes defensivos históricos como Sergio Ramos y Raphaël Varane. Y durante bastante tiempo respondió muy bien a esa responsabilidad.

Las lesiones han marcado su final en el Madrid

Aunque Alaba deja títulos importantes y buenos recuerdos, la realidad es que en estas últimas temporadas ha estado muy condicionado por los problemas físicos. Las lesiones le han impidido tener continuidad y poco a poco fue perdiendo protagonismo dentro del equipo. Eso ha terminado pesando mucho en la decisión final tanto del club como del propio jugador. Porque el Madrid está entrando en una nueva etapa donde la idea pasa por rejuvenecer la plantilla y construir otro proyecto pensando en el futuro, y Alaba ya no parecía encajar del todo.

🚨👋🏾 OFFICIAL: David Alaba leaves Real Madrid and will be available as free agent, club confirms.



David Alaba and Real Madrid part ways as the Austrian centre back is available as free agent with many clubs already keen. pic.twitter.com/LdYsMx4eNv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Aun así, dentro del club nadie discute todo lo que ha aportado durante estos años. Ha participado en algunas de las noches más importantes de esta etapa y ha formado parte de un equipo que ganó prácticamente todo. De hecho, Florentino Pérez quiso despedirse de él con palabras muy cariñosas, destacando especialmente su compromiso y su comportamiento dentro del vestuario.

El Madrid empieza a cambiar muchas cosas

La sensación dentro del madridismo es que este verano marcará el final de una generación muy importante. Porque la marcha de Alaba se suma a las despedidas de Arbeloa y Carvajal, dos figuras muy identificadas con el club. Esto inevitablemente cambiará muchas cosas dentro del vestuario. No solo por lo que aportaban en el campo, sino también por liderazgo, experiencia y conocimiento de lo que significa jugar en el Real Madrid. Son futbolistas que vivieron noches históricas, títulos europeos y momentos de máxima exigencia.

Por eso sus salidas no pasan desapercibidas. Ahora el club tendrá que reconstruir parte de esa identidad con nuevos jugadores y nuevas caras que poco a poco irán asumiendo responsabilidades. Pero no será sencillo reemplazar perfiles tan importantes dentro del grupo. Especialmente porque muchos de ellos llevaban años siendo referencias absolutas dentro del vestuario.