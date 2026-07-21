Pep Guardiola rompe los planes de Florentino Pérez: Rodri se aleja del Real Madrid

El Real Madrid sigue buscando la pieza que complete definitivamente el centro del campo. Después de varias temporadas apostando por un relevo generacional de máximo nivel, en el Santiago Bernabéu continúan atentos a cualquier oportunidad que aparezca en el mercado para reforzar una posición considerada estratégica por Florentino Pérez.

El Mundial no ha hecho más que aumentar el interés por algunos de los mejores futbolistas del panorama internacional. Varios jugadores han aprovechado el torneo para revalorizarse y colocarse en la agenda de los grandes clubes europeos, entre ellos un centrocampista que lleva años siendo uno de los referentes del fútbol mundial.

Su nombre lleva tiempo relacionado con el Real Madrid, pero las últimas informaciones apuntan a que la operación está mucho más complicada de lo que parecía hace apenas unas semanas. Y una de las personas que mejor conoce al jugador habría tenido un papel importante en ese cambio de escenario.

Guardiola no ve a Rodri vestido de blanco

Rodri vuelve a estar en el centro de todas las miradas. El internacional español firmó un Mundial brillante, fue elegido mejor jugador del torneo y confirmó que continúa siendo uno de los mediocentros más completos del fútbol europeo. Su situación en el Manchester City, además, ha disparado los rumores sobre un posible cambio de aires.

Con contrato hasta 2027, el futbolista no ha escondido que estudia su futuro tras cerrar un ciclo lleno de éxitos en Inglaterra. La marcha de Pep Guardiola del banquillo del City ha cambiado muchas cosas dentro del club y algunos pesos pesados valoran ahora nuevos retos para su carrera.

En el Real Madrid nunca han perdido de vista al centrocampista. Florentino Pérez considera que reúne las cualidades ideales para liderar la medular durante los próximos años y diferentes informaciones apuntan a que el club blanco ha seguido muy de cerca su situación durante los últimos meses.

Sin embargo, Guardiola habría trasladado un mensaje muy claro a uno de sus futbolistas de mayor confianza. El técnico catalán considera que Rodri no encajaría del todo en el estilo de juego del Real Madrid y cree que podría ofrecer un rendimiento más alto en otro contexto futbolístico.

De hecho, según esas mismas informaciones, el exentrenador del Manchester City habría visto con mejores ojos una hipotética llegada del internacional español al Barcelona. El estilo de juego azulgrana y la posibilidad de compartir centro del campo con futbolistas como Pedri encajarían mejor con las características del actual capitán de la selección española.

Mientras tanto, en el Santiago Bernabéu siguen atentos a cualquier movimiento, aunque el optimismo ha disminuido. Florentino Pérez sabe que Rodri continúa siendo uno de los grandes objetivos para reforzar el centro del campo, pero también es consciente de que la operación se complica cada día más y que el futuro del Balón de Oro parece alejarse poco a poco del Real Madrid.