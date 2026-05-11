¿Quién es el gran culpable del fracaso del Real Madrid? Dentro del club ya hay un señalado

El Real Madrid perdió LaLiga en el peor escenario posible. El Clásico frente al FC Barcelona terminó convirtiéndose en una noche muy dolorosa para el madridismo, no solo por el resultado, sino también por la imagen que dejó el equipo sobre el césped.

El Real Madrid se desploma en el partido más importante

La derrota por 2-0 en el Camp Nou dejó muchísimas dudas alrededor del proyecto blanco. El Madrid necesitaba ganar para seguir vivo en la pelea por LaLiga, pero terminó ofreciendo una actuación muy pobre en intensidad, juego y personalidad competitiva.

Desde el primer minuto, el Barça transmitió mayor claridad táctica y mucha más confianza. El conjunto azulgrana dominó los tiempos del partido y encontró continuamente espacios ante un Real Madrid completamente desordenado.

La sensación dentro del madridismo fue especialmente preocupante porque el equipo pareció jugar sin una idea clara. La presión llegaba tarde, la circulación de balón era lenta y el ataque dependía casi exclusivamente de acciones individuales de Vinícius Júnior. El brasileño fue prácticamente el único futbolista capaz de generar algo de peligro ofensivo, pero se encontró demasiado solo durante todo el encuentro. Ni el centro del campo consiguió sostener al equipo ni los delanteros lograron incomodar realmente a la defensa azulgrana.

Mientras tanto, el Barça sí mostró ambición, agresividad y mucha más determinación para competir un partido que podía decidir el campeonato. La diferencia no estuvo únicamente en el marcador. También apareció en la actitud y en la sensación de que un equipo sabía perfectamente a qué jugaba mientras el otro sobrevivía sin rumbo.

Álvaro Arbeloa queda en el centro de todas las críticas

Tras el partido, el nombre que más empezó a señalarse dentro del entorno madridista fue el de Álvaro Arbeloa. El técnico blanco sale muy tocado después de una noche donde el equipo nunca encontró soluciones ni capacidad de reacción frente al FC Barcelona.

El planteamiento dejó muchísimas dudas desde el inicio y dentro del club preocupa especialmente la falta de respuesta emocional mostrada por el equipo. En un partido decisivo para LaLiga, el Madrid transmitió una sensación de desconexión muy difícil de entender en un vestuario acostumbrado a competir bajo máxima presión. Además, la ausencia de Kylian Mbappé volvió a generar muchísimo debate y el ataque blanco perdió profundidad y amenaza ofensiva.

Mientras tanto, el único futbolista que sostuvo al Real Madrid durante muchos minutos fue Thibaut Courtois. El portero belga evitó una derrota mucho más dura gracias a varias intervenciones decisivas que impidieron una goleada todavía más dolorosa.

Arbeloa, sobre su futuro: ¿Próxima temporada? Seguramente, hablaremos con el club...". pic.twitter.com/VVXbDd6CPi — Diario AS (@diarioas) May 10, 2026

El Madrid afronta ahora un verano lleno de decisiones

La derrota deja consecuencias profundas dentro del Real Madrid. Más allá de perder LaLiga, el equipo ha quedado muy tocado después de una temporada marcada por lesiones, tensión interna y muchísimas dudas futbolísticas.

En el Bernabéu saben que este verano será decisivo para reconstruir el proyecto. El club analizará el rendimiento de la plantilla, la gestión del vestuario y las decisiones tomadas en los partidos más importantes del curso. El futuro de Álvaro Arbeloa aparece ahora rodeado de incertidumbre.

El Clásico no solo decidió una Liga. También abrió un enorme debate sobre el presente y el futuro del Real Madrid. Y dentro del club ya empieza a haber un señalado claro para explicar uno de los fracasos más dolorosos de los últimos años.