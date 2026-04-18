Raúl Asencio acaba en el hospital: así esta su estado de salud

El joven defensa del Real Madrid preocupa tras su ingreso hospitalario. La gastroenteritis de Raúl Asencio y su pérdida de peso generan dudas en el club blanco de cara a próximos partidos de LaLiga.

Ingreso hospitalario y preocupación en el club

El entorno del Real Madrid vive días de incertidumbre tras conocerse que Raúl Asencio ha tenido que ser ingresado en un hospital para someterse a pruebas médicas. El joven central, que venía ganando protagonismo en la rotación del primer equipo, atraviesa un momento delicado debido a una fuerte gastroenteritis que ha afectado notablemente a su estado físico.

Según fuentes cercanas al club, el futbolista ha sufrido una importante pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, llegando a perder hasta seis kilos en apenas dos semanas. Esta situación ha encendido todas las alarmas dentro del cuerpo médico, que ha decidido actuar con cautela y priorizar la salud del jugador por encima de cualquier compromiso deportivo.

El central no solo ha tenido dificultades para entrenar con normalidad, sino que también ha experimentado episodios continuados de malestar físico, lo que ha obligado a su ingreso para un seguimiento más exhaustivo. En estos momentos, se le están realizando diferentes pruebas para determinar el origen exacto del problema y garantizar una recuperación completa.

🚨 Informa @miguelitocope



🏥 Asencio está en el hospital haciéndose pruebas para ver si dan con la tecla del virus que le ha provocado la gastroenteritis



😨 Ha perdido 6 kilos en 2 semanas



📆 No estará contra el Alavés el próximo martes



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/UY6KkhtIA3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 18, 2026

Baja confirmada y ausencia en partidos clave

La situación médica de Raúl Asencio tendrá consecuencias inmediatas en el plano deportivo. El defensa no pudo estar disponible en el reciente compromiso europeo frente al Bayern de Múnich, correspondiente a la UEFA Champions League, donde su ausencia ya levantó sospechas sobre su estado físico.

Además, su participación en el próximo encuentro de LaLiga frente al Deportivo Alavés está totalmente descartada. El técnico del filial y del entorno del primer equipo, Álvaro Arbeloa, pierde así una pieza de rotación en defensa en un calendario exigente.

En el club blanco son conscientes de que el calendario no da tregua, pero la prioridad es clara: evitar riesgos innecesarios. La recuperación del jugador se plantea de forma progresiva, sin plazos definidos, a la espera de que su organismo recupere la estabilidad y la masa corporal perdida.

Cautela médica y evolución en los próximos días

Desde el entorno del Real Madrid insisten en transmitir un mensaje de prudencia. Aunque la gastroenteritis puede parecer una dolencia común, en el caso de un deportista de élite puede tener consecuencias más serias, especialmente cuando se prolonga en el tiempo y afecta al peso y la hidratación.

El cuerpo médico del club se encuentra centrado en estabilizar al jugador y frenar la pérdida de masa muscular, un aspecto clave para su rendimiento futuro. No se descarta que Raúl Asencio permanezca ingresado durante algunos días más hasta completar el diagnóstico.

Mientras tanto, en Valdebebas se sigue de cerca su evolución, con la esperanza de que pueda reincorporarse progresivamente a los entrenamientos una vez reciba el alta médica. Su juventud y condición física juegan a favor de una recuperación favorable, aunque los plazos dependerán exclusivamente de su evolución clínica.