Se despide del Santiago Bernabéu: le quedan tres partidos y su salida está sellada

El futuro de Eduardo Camavinga en el Real Madrid está en duda. El Santiago Bernabéu podría vivir sus últimas apariciones como jugador blanco.

Un final marcado por una noche que lo cambió todo

El ambiente en el vestuario del Real Madrid no ha sido el mismo desde la eliminación en la UEFA Champions League frente al Bayern de Múnich. Aquella noche en Múnich dejó algo más que una derrota: dejó heridas abiertas y decisiones que empiezan a tomar forma.

En el centro de todas las miradas aparece Eduardo Camavinga. El centrocampista francés, señalado tras su expulsión en un momento clave, terminó el partido visiblemente afectado. Las imágenes posteriores, con el jugador abatido y entre lágrimas, reflejaron el peso emocional de una acción que pudo marcar el destino de la eliminatoria.

Sin embargo, reducir su situación a un solo error sería simplificar demasiado. En el club consideran que lo ocurrido es la consecuencia de una temporada irregular, donde el rendimiento no ha alcanzado las expectativas en varios tramos importantes.

Tres partidos para despedirse de la afición

A falta de varias jornadas para el cierre de la LaLiga, hay un dato que empieza a cobrar especial relevancia: al Eduardo Camavinga le quedan únicamente tres partidos por disputar en el Santiago Bernabéu esta temporada.

Dentro del entorno del club, crece la sensación de que esos encuentros podrían convertirse en una despedida silenciosa. No hay confirmación oficial, pero el contexto es claro: su continuidad no está asegurada y el mercado de fichajes podría marcar su salida.

El Real Madrid, conocido por su exigencia máxima, no suele esperar demasiado cuando un jugador no termina de consolidarse. Y aunque el talento del francés es indiscutible, la falta de regularidad ha terminado pesando más que su potencial. La afición, por su parte, observa con incertidumbre. Camavinga llegó como una de las grandes promesas del fútbol europeo, y durante momentos puntuales ha demostrado su calidad. Pero en un club de este nivel, los destellos no son suficientes.

🚨 BREAKING: If Real Madrid receive an acceptable offer for Eduardo Camavinga, they will push the player to LEAVE this summer. @lequipe pic.twitter.com/tFqk88oeSK — Madrid Zone (@theMadridZone) April 16, 2026

Un talento en duda y un futuro por definir

La trayectoria de Eduardo Camavinga en el Real Madrid ha estado marcada por altibajos. Desde su llegada, el club depositó en él grandes expectativas, confiando en su capacidad para dominar el centro del campo durante años.

Sin embargo, el paso del tiempo no ha traído la evolución esperada. Errores en momentos decisivos, dudas en su juego y una sensación de inseguridad han ido apagando el brillo inicial que mostró en sus primeras temporadas.

Ahora, el escenario parece claro: el club valora seriamente su salida como parte de una posible reestructuración. La idea es construir un equipo más sólido y competitivo, donde cada pieza encaje a la perfección.