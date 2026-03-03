Se desvela la frase que Mastantuono le dijo al árbitro y que terminó costándole la expulsión

El Real Madrid cayó derrotado por 0-1 ante el Getafe en un partido intenso de LaLiga que terminó con polémica arbitral y la expulsión de Franco Mastantuono. El joven futbolista vio la tarjeta roja directa tras dirigirse al colegiado en los últimos minutos del encuentro.

Un Real Madrid sin acierto ante el Getafe de Bordalás

El Real Madrid no encontró soluciones y terminó pagando caro su falta de claridad ofensiva. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa se topó con un Getafe muy bien plantado sobre el césped, fiel al estilo competitivo que caracteriza a los equipos de José Bordalás. El 0-1 fue suficiente para que los azulones se llevaran tres puntos de oro en esta jornada de LaLiga.

Desde el inicio, el partido estuvo marcado por la intensidad. El Getafe apostó por un bloque compacto, líneas juntas y presión en momentos clave. El Real Madrid, por su parte, dominó la posesión pero no logró traducir ese control en ocasiones claras de gol. La circulación fue lenta y previsible, algo que facilitó el trabajo defensivo del rival.

Que burrada de gol del Getafe compadre.. Somos un mierdon histórico..pic.twitter.com/IZL63JqrVr — (fan) Trunks (@trunksRM) March 2, 2026

El único tanto del encuentro llegó tras una acción bien ejecutada por el conjunto azulón, que aprovechó una desconexión puntual en la zaga blanca. A partir de ahí, el equipo de Arbeloa intentó reaccionar. Hubo cambios ofensivos, más presencia en campo contrario y centros laterales buscando el empate, pero el gol no llegó. La derrota deja tocado al Real Madrid en la clasificación de LaLiga, especialmente en un tramo del campeonato donde cada jornada resulta determinante. Sin embargo, lo más comentado no fue solo el resultado, sino lo ocurrido en el descuento.

La frase que cambió el final del partido

Con el tiempo prácticamente cumplido y el marcador en contra, la tensión se apoderó del césped. Tras una decisión arbitral que generó protestas en el banquillo blanco, Franco Mastantuono se dirigió al árbitro y pronunció una frase que terminó costándole la expulsión: “Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”.

El colegiado no dudó. Tarjeta roja directa para el joven futbolista del Real Madrid. La expulsión de Mastantuono cerró un partido ya caliente y añadió un nuevo capítulo a la polémica arbitral en el fútbol español.

Según recoge el reglamento disciplinario, este tipo de expresiones hacia el árbitro pueden ser consideradas como menosprecio o desconsideración, lo que implica una sanción de dos partidos. Así, Mastantuono se perderá los próximos compromisos del equipo blanco, una baja sensible en plena lucha por LaLiga.

Ha expulsado a Franco Mastantuono, esto es una mafia 🤢🤢🤢pic.twitter.com/diuVF5taIw — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 2, 2026

Consecuencias deportivas