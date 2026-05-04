Se sabe lo que tiene Ferland Mendy: lesión grave y varios meses de baja

El Real Madrid confirma la lesión de Ferland Mendy. El lateral estará fuera varios meses en un momento clave de la temporada.

Un golpe duro para el Real Madrid

El Real Madrid ha recibido una de las peores noticias posibles en este tramo final de temporada. Ferland Mendy estará de baja durante varios meses tras confirmarse una lesión importante en su pierna derecha.

El club emitió un parte médico claro tras las pruebas realizadas: el lateral sufre una lesión en el tendón del recto femoral. Una dolencia seria que, además, no es nueva para el futbolista, ya que ya había sufrido un problema similar en el pasado.

La lesión se produjo durante el partido ante el Espanyol, en una acción aparentemente normal. Mendy tuvo que abandonar el campo a los pocos minutos tras notar molestias, lo que ya hizo saltar las alarmas en el cuerpo técnico. Las primeras sensaciones no eran buenas, pero ahora se ha confirmado lo peor. El jugador podría estar cerca de cinco meses fuera de los terrenos de juego, especialmente si finalmente tiene que pasar por quirófano.

🏥 Mendy vuelve a lesionarse y tiene que salir del terreno de juego pic.twitter.com/LOpfKuS2Ye — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 3, 2026

Un historial que preocupa

La situación de Mendy no se entiende sin mirar atrás. El lateral francés ya había sufrido una lesión similar en el mismo tendón en 2025, cuando tuvo que pasar por una larga recuperación tras una operación. En aquel momento, estuvo más de medio año fuera de competición.

Ahora, la historia se repite. Y eso es lo que más preocupa dentro del club. No se trata de una lesión aislada, sino de un problema recurrente que afecta directamente a su continuidad.

Esta temporada, además, ya estaba siendo complicada para el jugador. Las lesiones han sido una constante, y apenas ha podido tener continuidad. Ha disputado pocos partidos y en muy pocos ha completado los 90 minutos.En total, esta es la quinta lesión que sufre en el curso, un dato que refleja claramente su fragilidad física en los últimos meses. Una situación que pone en duda su papel dentro del equipo a medio plazo.

🚨 BREAKING: Ferland Mendy will be out until the end of the season with an injury.



He’s expected to be out for five months with surgery to follow, reports Cope. pic.twitter.com/njFKUDQ1hk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026

Un alivio parcial en el vestuario

Dentro del mal momento, el Real Madrid ha recibido al menos una noticia positiva. Thibaut Courtois ha regresado a los entrenamientos tras superar su lesión muscular.

El portero belga llevaba varias semanas fuera, pero ya se ha reincorporado al grupo, lo que supone un alivio para el equipo en un momento donde las bajas se acumulan. Aun así, la ausencia de Mendy será difícil de cubrir. El lateral era una pieza importante en defensa, especialmente por su capacidad para frenar a los extremos rivales y aportar equilibrio en el sistema.

El cuerpo técnico tendrá que buscar soluciones en la plantilla o ajustar el sistema para compensar su ausencia. En un tramo final de temporada donde cada partido es clave, perder a un jugador así supone un problema importante. El futuro inmediato de Mendy pasa ahora por la recuperación. Un proceso largo y exigente que marcará su carrera en los próximos meses.