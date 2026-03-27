Seguirá los pasos de Dani Carvajal: hace las maletas y dice adiós al Real Madrid

El Real Madrid prepara una revolución en su plantilla en este mercado de fichajes. Tras posibles salidas importantes, Dani Ceballos apunta a dejar el club en busca de minutos.

Un verano de cambios en el Real Madrid

El Real Madrid se prepara para un verano movido. La planificación deportiva del club blanco pasa por ajustar la plantilla y abrir espacio a nuevos talentos que vienen empujando fuerte desde abajo. En este contexto, varias salidas están sobre la mesa, y algunas podrían sorprender. Uno de los nombres que ha generado más ruido es el de Dani Carvajal, capitán y referente del equipo. Aunque su situación es distinta, su posible adiós ha abierto la puerta a un escenario de renovación dentro del vestuario.

Pero no es el único. En esta lista también aparece Dani Ceballos, quien parece decidido a seguir un camino similar: hacer las maletas y buscar una nueva etapa lejos del Santiago Bernabéu.

El centrocampista sevillano ha vivido una temporada complicada en LaLiga y en competiciones como la Champions League. La falta de continuidad y las lesiones han limitado su protagonismo, dejando claro que su papel dentro del equipo ha pasado a ser secundario. En el club, la idea es clara: facilitar la salida de jugadores que no entran en los planes principales y apostar por una plantilla más joven y competitiva.

Ceballos, sin sitio en el nuevo proyecto

La situación de Dani Ceballos refleja perfectamente el momento que vive el Real Madrid. A pesar de tener contrato en vigor, el jugador no ha conseguido hacerse un hueco en la rotación del equipo.

Con apenas minutos acumulados y una lesión que le ha frenado en momentos clave, el centrocampista ha ido perdiendo peso en el esquema técnico. La competencia en el centro del campo es alta, y nombres más jóvenes han ganado protagonismo. Tanto el jugador como el club coinciden en que lo mejor es separar caminos. Ceballos necesita recuperar sensaciones y sentirse importante, algo que difícilmente ocurrirá si continúa en el Madrid.

Además, la dirección deportiva busca liberar masa salarial y optimizar recursos de cara a nuevas incorporaciones en el próximo mercado de fichajes. En este contexto, su salida no se plantea como un problema, sino como una solución para todas las partes.

El Betis, destino preferido… pero no el único

El futuro de Dani Ceballos empieza a tomar forma, y todo apunta hacia un regreso a casa. El Real Betis aparece como el destino más probable para el jugador, un club donde ya brilló y donde podría recuperar su mejor nivel.

🚨 BREAKING: Dani Ceballos is LEAVING Real Madrid this summer.



It's OVER. @marca pic.twitter.com/rCFwkMvYGJ — Madrid Zone (@theMadridZone) March 27, 2026

La conexión emocional con el Betis es fuerte, y el propio futbolista ha mostrado en varias ocasiones su deseo de volver. Sin embargo, la operación no será sencilla. El aspecto económico será clave para cerrar el acuerdo. Mientras tanto, otros equipos también siguen de cerca su situación. Su experiencia en LaLiga y su calidad técnica lo convierten en una opción interesante para varios clubes, tanto en España como en el extranjero.

El Real Madrid, por su parte, no tiene intención de regalar al jugador. Buscará una salida que sea beneficiosa a nivel económico, manteniendo su valor en el mercado. El verano será decisivo. Pero todo apunta a que Dani Ceballos está viviendo sus últimos meses como jugador del Real Madrid.