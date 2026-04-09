Tensión en el Madrid: sale a la luz la discusión de Raúl Asencio con Álvaro Arbeloa

El Real Madrid vive un momento delicado. Raúl Asencio y Álvaro Arbeloa protagonizan un episodio que ha generado tensión interna.

Un momento complicado para Asencio

La situación de Raúl Asencio en el Real Madrid no atraviesa su mejor momento. El joven defensor, que llegó como una apuesta de futuro, se encuentra en un punto crítico de la temporada, marcado por las lesiones y un rendimiento irregular.

En un club donde la exigencia es máxima, cada detalle cuenta. Y en este contexto, Asencio ha visto cómo su protagonismo ha ido disminuyendo progresivamente. Las oportunidades se han reducido y su papel dentro del equipo ha quedado en entredicho.

La falta de continuidad no solo responde a cuestiones deportivas. En las últimas semanas, ha salido a la luz un episodio que ha añadido más tensión a su situación: una discusión con su entrenador, Álvaro Arbeloa.

El enfrentamiento que cambió su situación

Todo comenzó tras una decisión técnica. Arbeloa optó por dejar a Asencio en el banquillo en un partido importante, una decisión que no sentó bien al jugador. Según ha trascendido, el central mostró su malestar de forma directa, confrontando al técnico.

A partir de ese momento, la relación entre ambos se tensó. La situación se complicó aún más días después, cuando Asencio, inicialmente previsto como titular en otro encuentro, comunicó a última hora que no se encontraba en condiciones de jugar debido a molestias físicas.

Este cambio inesperado alteró los planes del equipo y obligó a reajustar la alineación, algo que no fue bien recibido dentro del cuerpo técnico. La gestión del momento generó malestar, no solo en el entrenador, sino también en parte del vestuario.

Como consecuencia, Asencio quedó fuera de varias convocatorias importantes, incluyendo partidos de LaLiga y Champions League. Una decisión que evidenciaba que el problema iba más allá de lo estrictamente deportivo.

🚨 JUST IN: Raul Asencio had a HUGE ARGUMENT with Alvaro Arbeloa!



When Arbeloa decided to bench him against Man City, Asencio was very UPSET and he CONFRONTED Arbeloa about it.



After that, things escalated even FURTHER. Arbeloa had decided to start Asencio against Elche, but… pic.twitter.com/cG0cLGpbCH — Madrid Zone (@theMadridZone) April 8, 2026

Una disculpa tardía y un futuro en el aire

El conflicto no se resolvió de inmediato. Arbeloa exigió una disculpa pública por parte del jugador ante el grupo, algo que Asencio no realizó en un primer momento. Esta postura prolongó la tensión y mantuvo al futbolista apartado del equipo.

Durante varios entrenamientos, el técnico incluso lanzó indirectas esperando una reacción del jugador. Sin embargo, la situación se alargó más de lo esperado, generando un ambiente incómodo dentro del vestuario.

Finalmente, tras el parón internacional, Asencio dio el paso y pidió disculpas al grupo. Este gesto permitió rebajar la tensión y facilitar su regreso a las convocatorias. Aun así, su situación sigue siendo delicada. Aunque ha vuelto a entrar en dinámica de equipo, no ha recuperado su protagonismo y su rol continúa siendo secundario.

El Real Madrid encara un tramo decisivo de la temporada, y la gestión del vestuario será clave. En este contexto, el caso de Raúl Asencio refleja cómo los conflictos internos pueden influir directamente en el rendimiento deportivo.