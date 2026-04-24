Thibaut Courtois le avisa que el Real Madrid ya le ha puesto precio a su salida

El Real Madrid se prepara para una renovación importante de su plantilla. En ese escenario, Andriy Lunin aparece como uno de los jugadores con más opciones de salir, y Thibaut Courtois ya le habría trasladado la realidad.

Cambios en marcha y una portería con dueño claro

El Real Madrid afronta el final de temporada con la vista puesta en el próximo mercado de fichajes. Como suele ser habitual en el club blanco, habrá movimientos tanto de entrada como de salida. La plantilla necesita ajustes, y algunos jugadores deberán tomar decisiones importantes sobre su futuro.

Uno de los casos más claros es el de Andriy Lunin. El portero ha sido el suplente habitual de Courtois, algo que complica mucho tener continuidad. Aunque ha rendido bien cada vez que ha jugado en LaLiga, no ha conseguido hacerse con la titularidad.

El motivo es evidente: Courtois es indiscutible. Su nivel y su peso dentro del equipo hacen muy difícil cualquier alternativa. Por eso, en el club consideran que Lunin necesita dar un paso adelante en su carrera… aunque eso implique salir. De hecho, el Real Madrid ya ha fijado un precio para su traspaso. La idea es escuchar ofertas en verano y valorar la mejor opción tanto para el club como para el jugador.

Courtois habla claro: el momento ha llegado

En el vestuario, la situación también se comenta. Courtois, uno de los líderes del equipo, ha sido claro con su compañero. El belga le ha transmitido que el club ya ha tomado una postura y que su salida es una posibilidad muy real.

No se trata de una mala relación, todo lo contrario. Es un mensaje de sinceridad. Courtois sabe lo difícil que es crecer siendo suplente en un equipo como el Real Madrid, y entiende que Lunin necesita minutos para seguir evolucionando. Lunin, por su parte, tiene una idea clara: quiere jugar. Quiere ser importante, sentirse titular y tener continuidad. Y eso, en el Madrid, ahora mismo es complicado.

La Juventus aparece como destino probable

En medio de todo esto, varios clubes han mostrado interés en el portero ucraniano. El más insistente es la Juventus, que busca reforzar su portería de cara a la próxima temporada. El club italiano ve en Lunin un guardameta con proyección y experiencia en una liga exigente. Además, la Serie A podría ser un escenario ideal para que el jugador dé un salto en su carrera.

El Real Madrid ha tasado su salida en torno a los 20 millones de euros. Una cifra asumible para equipos de este nivel, lo que facilita la operación. Ahora, todo dependerá de la decisión del jugador. Seguir en el Madrid o salir para crecer. Es un momento clave en su carrera.