Thibaut Courtois ya sabe que un jugador del Real Madrid se irá en verano, no puede hacer nada para retenerlo

Thibaut Courtois es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y, como capitán, uno de los pesos pesados de la plantilla. Por eso, el belga se ha enterado de que un compañero suyo abandonará el conjunto blanco el próximo verano, dándose su salida por confirmada, a pesar de que ha intentado hacer todo lo posible para retenerlo y que no se marche en los próximos meses.

Se trata de Andriy Lunin, el otro guardameta que tiene a su disposición Xabi Alonso en el primer equipo. La situación del ucraniano es muy complicada, teniendo en cuenta que tiene por delante a Courtois, que es uno de los mejores porteros del mundo, por lo que tiene imposible tener minutos y solo disfruta de sus oportunidades cuando el belga está lesionado y no puede jugar.

Thibaut Courtois sabe que Andriy Lunin abandonará el Madrid el próximo verano

Por eso, y después de muchos años viviendo esto en el Madrid, Lunin ha decidido salir del conjunto blanco de manera definitiva el próximo verano. El guardameta sabe que su rol seguirá siendo secundario, ya que Courtois continuará, al menos, siendo el titular un par de años más, por lo que se ha replanteado seriamente su futuro bajo palos en la entidad madrileña para el final de curso.

Además, el Madrid también está haciendo sus propios planes en la portería, poniendo su interés en Simon Eriksson, joven guardameta de tan solo 19 años que milita en el IF Elfsborg. El club blanco ha puesto sus ojos en él para ser el relevo de Courtois, ya que su nombre ha convencido a Juni Calafat, el hombre clave en las operaciones que tiene la dirección deportiva para el talento joven.

El ucraniano se ha cansado de ser el portero secundario por detrás del belga

Por lo tanto, y ante los cambios que se prevén bajo palos para el Madrid, el más seguro de ellos es que Lunin tiene todos los números para abandonar la portería del conjunto blanco el próximo verano. El ucraniano se pondrá en el mercado como transferible para intentar encontrar un nuevo destino donde pueda ser importante y consolidarse como titular, algo que en el Santiago Bernabéu no podrá hacer.