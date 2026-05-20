Un jugador del Real Madrid está dispuesto a irse al Chelsea con Xabi Alonso: no aguanta más en el equipo

La vuelta de Xabi Alonso a los banquillos ya empieza a provocar movimientos importantes en el mercado. Después de su complicada etapa en el Real Madrid, donde las cosas no terminaron saliendo como esperaba, el técnico vasco comenzará ahora una nueva aventura en el Chelsea. En Stamford Bridge están convencidos de que puede ser el hombre perfecto para devolver estabilidad y competitividad al proyecto. Lo curioso es que su llegada ya estaría teniendo consecuencias directas dentro del vestuario del Madrid.

Xabi dejó buenas relaciones dentro del vestuario

Aunque la etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid terminó antes de lo esperado, dentro del club muchos jugadores guardan buen recuerdo de él. Porque más allá de los resultados, el técnico consiguió conectar bastante bien con parte del vestuario. Especialmente con futbolistas veteranos que valoraban mucho su manera de trabajar y su cercanía en el día a día. Por eso la noticia de su llegada al Chelsea no ha pasado desapercibida dentro del Madrid. Y uno de los jugadores que más atento estaría siguiendo toda esta situación sería Thibaut Courtois.

El portero belga lleva tiempo acumulando cierto desgaste dentro del entorno madridista. Las tensiones de los últimos meses, algunos problemas internos y la sensación de que el equipo atraviesa una etapa complicada han terminado afectándole bastante. Además, Courtois siempre tuvo buena relación con Xabi Alonso y considera que el técnico puede construir algo importante en Londres. Por eso ahora empieza a plantearse seriamente un cambio de aires.

Courtois no atraviesa su mejor momento en Madrid

La situación del guardameta dentro del club ya no parece tan tranquila como hace un tiempo. Durante muchos años fue una figura intocable en el Madrid, uno de los líderes del vestuario y seguramente el portero más decisivo del mundo en partidos importantes. Pero las lesiones y el desgaste acumulado también han cambiado muchas cosas. Y dentro del entorno del futbolista existe cierta sensación de cansancio. No solo por lo deportivo, también por todo el ambiente que rodea actualmente al equipo después de varias temporadas muy tensas y llenas de cambios constantes.

🚨💣 BREAKING: Thibaut Courtois is seriously considering a sensational return to Chelsea after Real Madrid’s decision to let Xabi Alonso leave. The Belgian goalkeeper was unhappy with the situation and open to reuniting with Alonso. 👀 pic.twitter.com/BaRceA4IRX — PITCH•PULSE (@pitchpulse_X) May 20, 2026

Por eso la posibilidad de iniciar una nueva etapa en el Chelsea empieza a seducir bastante al belga. Además, no sería un destino cualquiera. Courtois ya conoce perfectamente el club inglés después de haber jugado allí durante varios años y mantiene muy buena imagen dentro de Stamford Bridge. Y sinceramente, en Londres siguen considerando que es uno de los mejores porteros del fútbol mundial.

El Chelsea quiere construir un proyecto potente

La llegada de Xabi Alonso marca el inicio de una reconstrucción importante en el Chelsea. El club inglés quiere volver a competir al máximo nivel y para eso busca futbolistas con experiencia, personalidad y capacidad de liderazgo, y ahí Courtois encaja perfectamente. El belga aportaría algo que ahora mismo necesita muchísimo el Chelsea: jerarquía dentro del vestuario. Además, Xabi Alonso considera que contar con un portero de ese nivel sería fundamental para construir un equipo sólido desde atrás.

Por ahora no hay negociaciones oficiales ni nada cerrado, pero dentro del mercado ya se empieza a hablar bastante sobre esta posibilidad. Y la realidad es que la operación tendría bastante sentido para todas las partes. El Chelsea ganaría un líder inmediato para su nuevo proyecto, Xabi recuperaría a un futbolista de máxima confianza y Courtois podría empezar una nueva etapa lejos del desgaste que vive actualmente en Madrid. Ahora falta ver si el Real Madrid estaría dispuesto a abrir la puerta a uno de sus capitanes más importantes.