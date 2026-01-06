Vinicius Júnior responde a la millonaria oferta del Chelsea

El futuro de Vinicius Júnior, el Real Madrid y el mercado de fichajes vuelven a situarse en el centro del debate europeo. Una oferta multimillonaria desde Inglaterra ha agitado el entorno del brasileño en pleno año clave para su renovación.

El interés del Chelsea y la postura del Real Madrid

La información publicada por The Guardian no ha pasado desapercibida en el fútbol continental. El Chelsea estaría dispuesto a poner sobre la mesa 160 millones de euros para hacerse con los servicios de Vinícius Júnior, una cifra que refleja la dimensión del jugador en el mercado actual. El extremo brasileño afronta un año decisivo, ya que su contrato con el Real Madrid entra en una fase sensible y, si no se alcanza un acuerdo de renovación, podría quedar expuesto de cara al próximo verano.

En Valdebebas no hay sorpresa. El club es plenamente consciente de que Vinicius es uno de los futbolistas más determinantes del fútbol europeo y, como tal, genera interés constante. La prioridad del presidente Florentino Pérez es clara: evitar a toda costa que el jugador llegue a una situación límite que le permita salir como agente libre, algo que en la entidad blanca se considera inaceptable.

La respuesta de Vinicius y un destino descartado

Pese al impacto mediático de la oferta, la respuesta del jugador ha sido contundente. Según informó Marcos Benito, periodista de El Chiringuito de Jugones, el Chelsea no es una opción para Vinicius. El entorno del futbolista se ha encargado de filtrar rápidamente que el brasileño no contempla vestir la camiseta blue ni mudarse a Stamford Bridge.

Este mensaje ha servido para enfriar cualquier especulación inmediata. Vinicius mantiene como objetivo prioritario llegar a un acuerdo con el Real Madrid para su renovación, consciente del peso deportivo e institucional que tiene en el club blanco. A día de hoy, los tiros no van hacia la Premier League, aunque el interés extranjero refuerza su posición en la mesa de negociación. Eso sí, el contexto no es sencillo. El brasileño atraviesa un momento irregular en lo deportivo y su relación con parte de la afición del Santiago Bernabéu se ha tensado en las últimas semanas, con pitos incluidos tras algunos partidos.

Las exigencias salariales y el pulso que Florentino no acepta

En el plano económico, el desacuerdo es evidente. Vinicius percibe actualmente unos 18 millones de euros netos por temporada y su deseo es convertirse en el mejor pagado de la plantilla. Además, su entorno plantea la posibilidad de recibir una prima por renovar, una fórmula poco habitual, por no decir inexistente, en la política contractual del Real Madrid.

🚨 INFORMACIÓN de @marcosbenito9.



❌ El Chelsea no es una opción de salida para Vinicius.



💰 El conjunto londinense no cubriría la parte de su salario. pic.twitter.com/GeMFdXeJrr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2026

Desde el club se reconoce su valor estratégico, deportivo y comercial. Sin embargo, la postura de Florentino Pérez es firme: habrá mejora salarial, pero no se aceptarán imposiciones ni primas extraordinarias. La historia reciente del club sirve como advertencia. Casos como los de Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo demuestran que el presidente no tolera pulsos, por muy legendario que sea el jugador.

En lo deportivo, la situación tampoco ayuda. Vinicius acumula una sequía goleadora desde el 4 de octubre, una racha impropia de su nivel. Además, el técnico Xabi Alonso ha llegado a sustituirle en partidos clave, decisiones que han generado debate y descontento en la grada.

El escenario está servido. El Chelsea, la oferta millonaria, la renovación, el Real Madrid, Florentino Pérez y el propio Vinicius protagonizan un pulso silencioso que marcará los próximos meses. Por ahora, el mensaje del brasileño es claro: Londres no entra en sus planes. El Bernabéu, eso sí, espera una respuesta también sobre el césped.