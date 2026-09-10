Vinícius se harta del Bernabéu: su futuro en el Real Madrid vuelve a estar en el aire

El Real Madrid ha comenzado la temporada con resultados que invitan al optimismo, pero también con un problema que amenaza con convertirse en uno de los grandes asuntos del curso. José Mourinho trabaja para construir un equipo capaz de volver a dominar en España y Europa, aunque dentro del vestuario hay jerarquías que empiezan a cambiar. Kylian Mbappé se ha convertido en la principal referencia ofensiva y no todos parecen estar cómodos con el nuevo reparto de protagonismo.

El último episodio se produjo en la Champions. Pese a la victoria por 2-1 ante el Inter de Milán, el Santiago Bernabéu mostró su descontento con uno de los futbolistas que durante años ha sido símbolo del ataque madridista. Su actuación no terminó de convencer y, cuando abandonó el terreno de juego durante la segunda mitad, una parte de la grada respondió con silbidos. Una reacción especialmente dolorosa teniendo en cuenta la relación que el jugador ha mantenido con el madridismo.

Lo ocurrido podría tener consecuencias mucho más importantes de lo esperado. El futbolista atraviesa un inicio de temporada irregular y su nuevo papel dentro del equipo tampoco termina de convencerle. Aunque Mourinho ha salido públicamente en su defensa, las dudas sobre su futuro vuelven a aparecer y desde Inglaterra siguen muy atentos a cualquier movimiento.

Vinícius se plantea hablar con Florentino Pérez sobre su futuro

El protagonista es Vinícius Júnior. Según las informaciones sobre su situación, el brasileño estaría valorando trasladar directamente a Florentino Pérez su malestar y contemplaría incluso solicitar una salida si el escenario no cambia durante los próximos meses.

Los pitos recibidos ante el Inter han aumentado una frustración que no estaría relacionada únicamente con la grada. Vinícius considera que el nuevo Real Madrid está construido alrededor de Kylian Mbappé, que se ha consolidado como la gran referencia ofensiva del equipo de Mourinho. El brasileño, acostumbrado durante años a tener un peso enorme en ataque, estaría sintiendo que su protagonismo se ha reducido.

Mourinho, sin embargo, no quiere alimentar el conflicto. El portugués respaldó públicamente al extremo después del encuentro, defendiendo su trabajo y reconociendo que simplemente atraviesa un momento de menor acierto.

Mientras el Madrid intenta rebajar la tensión, el Arsenal de Mikel Arteta permanece atento. El conjunto inglés ya habría mostrado interés anteriormente y podría volver a estudiar una operación si Vinícius decide realmente abrir la puerta a un cambio de aires en 2027. Eso no significa que su salida sea sencilla. El brasileño tiene una cláusula de 1.000 millones de euros y, según las informaciones manejadas, el Real Madrid solamente estaría dispuesto a estudiar una propuesta extraordinaria, muy por encima de los 150 millones.

Todavía queda mucha temporada y el escenario puede cambiar por completo con varios buenos partidos. Pero después de los últimos acontecimientos, una cuestión que parecía cerrada vuelve a estar encima de la mesa: Vinícius no atraviesa su mejor momento en el Bernabéu y su continuidad ya no parece tan intocable como hace unos meses.