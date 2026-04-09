Vinícius ya no es intocable: otro club le ofrece lo que el Madrid no puede

Vinícius Jr. mantiene su futuro en el aire. El Real Madrid no cierra su renovación y surgen ofertas desde la Premier League.

Un futuro incierto en el momento clave

El futuro de Vinícius Jr. en el Real Madrid ya no es tan claro como parecía hace unos meses. El extremo brasileño, uno de los jugadores más determinantes del equipo, se encuentra en plena negociación con el club para renovar su contrato, pero las conversaciones no avanzan al ritmo esperado.

A sus 25 años, Vinícius está en el mejor momento de su carrera. Su impacto en LaLiga y en la Champions League ha sido clave en los últimos años, consolidándose como una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Sin embargo, su situación contractual ha abierto un escenario inesperado.

El principal problema está en el aspecto económico. Las exigencias salariales del jugador y la oferta del club no terminan de coincidir. El Real Madrid mantiene una política firme en este tipo de negociaciones, lo que ha provocado un estancamiento que empieza a generar inquietud. Y cuando el mercado detecta dudas, aparecen los movimientos.

El Chelsea entra en escena con una oferta difícil de igualar

El Chelsea FC ha sido el primero en dar un paso adelante. El club londinense ha mostrado un interés firme en Vinícius y ya ha iniciado contactos para explorar su posible fichaje de cara al próximo verano.

La propuesta que manejan en Inglaterra es clara: ofrecer al jugador un contrato que el Real Madrid no está dispuesto a igualar. Se habla de una ficha que superaría ampliamente los estándares actuales del club blanco, colocándolo entre los futbolistas mejor pagados del mundo.

Para el Chelsea, la operación tendría un doble valor. Por un lado, reforzar su proyecto deportivo con un jugador diferencial. Por otro, enviar un mensaje al mercado de que está dispuesto a competir por los grandes nombres del fútbol europeo.

Además, el perfil de Vinícius encaja perfectamente en la Premier League. Su velocidad, su desborde y su capacidad para decidir partidos lo convierten en un jugador ideal para un campeonato exigente y mediático.

🚨 JUST IN: If Vinicius Junior decides to leave, his options would be any Champions League-playing club that can pay a massive salary: PSG, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Bayern.



— @RubenMartinAS pic.twitter.com/D5hiNVNlkO — Madrid Universal (@MadridUniversal) January 28, 2026

El Madrid no cede… pero el escenario ha cambiado

En el Real Madrid la postura sigue siendo clara. El club no quiere romper su estructura salarial ni comprometer su modelo a largo plazo, incluso si eso implica asumir riesgos con uno de sus jugadores más importantes.

Esta firmeza deja abierta la puerta a un escenario que hace poco parecía impensable: una posible salida de Vinícius si no se alcanza un acuerdo de renovación.

Mientras tanto, otros actores también observan la situación. Equipos con gran capacidad económica, e incluso ligas emergentes, podrían entrar en la puja si el conflicto se alarga. Por ahora, el jugador no ha manifestado públicamente su intención de marcharse. Pero el hecho de que existan ofertas que superan lo que el Madrid puede ofrecer cambia el equilibrio de la negociación.