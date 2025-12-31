Xabi Alonso elige al central que debe fichar el Real Madrid la próxima temporada

Xabi Alonso ya se encuentra planificando la plantilla del Real Madrid de cara a la próxima temporada, a pesar de que su continuidad en el banquillo del conjunto blanco no está asegurada. Y ahí, el tolosarra ha elegido al central que debe fichar la dirección deportiva para el curso siguiente, teniendo en cuenta los constantes problemas defensivos que ha tenido el equipo.

El jugador en cuestión es Marc Guéhi, defensa del Crystal Palace que acaba contrato a final de temporada. Por eso, el técnico lo ve una oportunidad de mercado perfecta para reforzar la posición de central, ya que llegaría al Santiago Bernabéu un futbolista con mucha proyección, de tan solo 25 años, y teniendo ya un bagaje considerable al más alto nivel tras su paso por la Premier League.

El Madrid se ha interesado por la situación del central después de la petición de Alonso y esperará a que avance un poco la temporada para tomar decisiones. Aun así, ya se podrá negociar con él de manera oficial a partir de este 1 de enero, aunque ya ha habido contactos preliminares con su entorno y con sus representantes para conocer su predisposición a fichar por el club blanco.

De momento, Guéhi aún no ha fichado por ningún otro equipo, pero la Premier League y, en concreto, el Liverpool, está muy interesado en hacerse con sus servicios. De hecho, el club de Anfield ya estuvo a punto de ficharlo el pasado verano, pero la operación se acabó cayendo en las últimas horas del mercado. Ahora, la situación se podría repetir, en este caso como agente libre.

El marfileño es el perfil ideal para el técnico tolosarra para la defensa

Alonso sabe que el Madrid necesita refuerzos considerables en defensa para la próxima temporada y el perfil de Guéhi se ve como ideal para poder aumentar el nivel en la zaga. Sin embargo, la competencia por el marfileño será muy importante, por lo que el conjunto blanco deberá hacer un esfuerzo importante para poder hacerse con los servicios del central de cara a la próxima temporada.