Xabi Alonso explota: su mensaje a los jugadores lo cambia todo en el Real Madrid

La derrota del Real Madrid ante el Celta ha sido mucho más que un tropiezo. Ha sido una alarma. Una llamada urgente a la reflexión dentro del vestuario y fuera de él. El equipo arrastra semanas de irregularidad, resultados que no encajan con el nivel esperado y una sensación general de que se ha perdido chispa, orden y determinación. Y en medio de ese escenario, la figura de Xabi Alonso empieza a sentir una presión que no deja margen para la duda: está en el filo.

El club ya ha enviado sus primeros ultimátums. Se necesita una reacción inmediata, una victoria convincente, y no frente a cualquiera, sino ante el Manchester City, uno de los equipos más exigentes del panorama europeo. El Madrid está obligado a dar un giro radical, y Alonso lo sabe. Esta vez no bastan las tácticas o las rotaciones: hace falta una transformación profunda en la actitud del equipo. La afición lo percibe, la directiva lo exige y el entrenador lo reclama con más firmeza que nunca.

Un vestuario bajo presión y un entrenador en alerta

En el ambiente se nota la tensión. Los jugadores llegan a cada entrenamiento con el ruido mediático sobre sus hombros y con la certeza de que cada paso en falso tendrá consecuencias. El técnico, que siempre ha defendido la autocrítica y el compromiso, entiende que no puede permitirse un solo desliz más. La dinámica actual no solo compromete objetivos; erosiona la confianza interna.

🚨 NEW: Xabi Alonso's message to the players amid the recent happenings:



"We can lose, but not in any way. We have to change the attitude."



— @EduAguirre7 pic.twitter.com/Bpi8iCzmf1 — Madrid Universal (@MadridUniversal) December 9, 2025

El duelo contra el Manchester City se ha convertido en una final adelantada. No solo por lo que hay en juego a nivel competitivo, sino porque puede marcar el rumbo de la temporada… e incluso el del propio Xabi Alonso. La directiva valora su trabajo, pero el fútbol no espera. Él lo sabe y lo asume con naturalidad, aunque también con determinación.

El mensaje que sacude al equipo: actitud o nada

En medio del ruido, Alonso ha roto su silencio y ha lanzado un mensaje claro al vestuario. Uno de esos que no se olvidan fácilmente:

“Podemos perder, pero no de cualquier manera. Tenemos que cambiar la actitud.” Con estas palabras, el entrenador no apunta a la calidad técnica ni a los planteamientos tácticos. Señala algo más profundo: la implicación, la energía, la forma de competir. Porque el problema no es perder un partido, sino hacerlo sin alma.

El mensaje ha calado. Ha removido conciencias. La plantilla sabe que llega la hora de la verdad: o cambian ya o el proyecto se tambaleará.

El Madrid no solo necesita ganar al City. Necesita reencontrarse consigo mismo. Y ese viaje empieza con una frase que lo dice todo: actitud o nada.