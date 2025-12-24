Xabi Alonso ha decidido echar a dos defensas del Real Madrid

Xabi Alonso ha cogido un poco de aire como entrenador del Real Madrid después de unas últimas semanas muy complicadas. Aun así, cualquier próximo tropiezo del conjunto blanco podría ser mortal para el tolosarra, que sigue en la cuerda floja. Sin embargo, el técnico ya se encuentra planificando la plantilla que tendría el equipo de la próxima temporada con la dirección deportiva.

En ese sentido, Alonso habría tomado una decisión drástica con dos defensas del Madrid, ya que habría decidido que Antonio Rüdiger y David Alaba no continuarán en la disciplina madrileña a partir de la siguiente campaña. Ambos acaban contrato a final de temporada, por lo que no se les renovaría el vínculo que les queda con el Madrid hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Xabi Alonso habría decidido que Rüdiger y Alaba no continuarán en el Madrid

La situación con el alemán sería la más complicada, ya que ha sido una pieza indispensable en el conjunto blanco desde su llegada hace unos años. Aun así, su edad y las constantes lesiones que le han afectado últimamente han decantado más la opción de su salida a su renovación, que podría seguir estando encima de la mesa hasta final de temporada, a pesar de que parezca improbable.

Por otra parte, la salida del austríaco está más que decidida. Las lesiones han afectado aún más al defensa, que de la misma manera que Rüdiger, tuvo unos primeros años en el Santiago Bernabéu llenos de gloria. Sin embargo, ahora, Alaba está recibiendo mucho castigo con las lesiones, ya que le están impidiendo tener continuidad bajo las órdenes de Xabi Alonso.

El técnico tolosarra no confía en los dos defensas más allá de esta temporada

Además, el Madrid también tiene a otros centrales de la cantera, en el Castilla, que tienen números de subir. Uno de ellos es Joan Martínez, uno de los defensas que más está llamando a la puerta del primer equipo, por lo que no sería nada descartable que el valenciano acabe siendo uno de los sustitutos que Alonso tiene en mente echar de cara a la próxima temporada.