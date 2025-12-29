Xabi Alonso ha frenado su marcha, no quiere más salidas en el mercado de invierno

Xabi Alonso ha recuperado un poco el aliento después de unas semanas muy complicadas desde el banquillo del Real Madrid. Aunque el tolosarra sigue en la cuerda floja, los últimos partidos le han devuelto un poco la moral. A partir de ahí, y con el mercado de invierno que empezará dentro de nada, el técnico ha impedido la salida de un jugador del conjunto blanco.

El vasco ha frenado su marcha, ya que no quiere más salidas en este mes de enero. Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes que realizó el Madrid el pasado verano y que se convirtió en uno de los más ilusionantes de los últimos años, teniendo en cuenta que aterrizaba en el Santiago Bernabéu una joya argentina muy prometedora, tanto para el presente como para el futuro.

Xabi Alonso ha frenado la salida de Franco Mastantuono porque no quiere más bajas

A pesar de que Alonso confió mucho en él en los primeros meses de la temporada, otorgándole una titularidad prácticamente indiscutible, el argentino ha acabado el año muy mal, sin opciones de tener minutos y quedando relegado al ostracismo en el banquillo. Por eso, la posibilidad de que Mastantuono se marchara cedido en el mercado de invierno quedó muy abierta.

Sin embargo, y a pesar del fuerte interés del Nápoles para hacerse con el jugador a préstamo, Alonso ha rechazado la posibilidad de que el delantero pueda marcharse del Madrid en este mes de enero, ya que después de la salida de Endrick, el tolosarra no quiere tener más bajas, especialmente en la zona de ataque, donde el equipo ya va corto de efectivos esta temporada.

El Nápoles se había interesado en la cesión del extremo argentino para este enero

Si la situación continuase igual durante todo el presente curso, no se descartaría una cesión de Mastantuono para la próxima campaña, pero en esta, el argentino se quedará en el conjunto blanco al 100%. Y ahí, el delantero intentará recuperar la confianza del entrenador que tuvo en su momento y que ha ido perdiendo a medida que la temporada ha ido avanzando.