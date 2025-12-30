Xabi Alonso ha pedido la vuelta de un jugador que está triunfando fuera del Real Madrid

A pesar de que Xabi Alonso sigue estando muy cuestionado como entrenador del Real Madrid, el tolosarra ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada para el conjunto blanco. Y ahí, el técnico habría pedido la vuelta de un jugador que ya estuvo en la disciplina madrileña y que, este curso, está triunfando fuera, despertando el interés de otros clubes.

Se trata de Jacobo Ramón, el exfutbolista del Madrid que está teniendo un rendimiento enorme en el Como italiano, donde se marchó el pasado verano por 2,5 millones de euros. El central se ha convertido en uno de los mejores jugadores bajo las órdenes de Cesc Fàbregas y está completando una temporada excelente en la Serie A, por lo que su futuro es una incógnita.

Xabi Alonso quiere que Jacobo Ramón vuelva al Real Madrid la próxima temporada

El club blanco, igual que en la operación con Nico Paz, se reservó el 50% de sus derechos y, además, una opción de recompra de unos 8 millones de euros, una cantidad que, a día de hoy, parece irrisoria, teniendo en cuenta el crecimiento del defensa y el gran nivel al que está jugando en Italia. Por eso, Alonso ha pedido a la dirección deportiva que se intente su retorno.



Con tan solo 20 años, Jacobo se ha asentado como titular indiscutible en el Como gracias a su liderazgo, personalidad y una madurez impropia de su edad. Además, también ha mejorado en la salida de balón y en confianza, aspectos en los que el Madrid le encontraba como puntos débiles, por lo que el central ha sabido crecer como futbolista y evolucionar su juego a mejor.

El club blanco tiene una opción de recompra de 8 millones de euros por el central

Por lo tanto, está por ver si tanto Florentino Pérez como la dirección deportiva harán caso a los deseos de Alonso de traer al central, teniendo en cuenta los problemas defensivos que tiene el conjunto blanco. El tolosarra quiere reforzar la zaga con jugadores de calibre y cree que la vuelta de Jacobo Ramón al Madrid sería ideal en ese sentido.