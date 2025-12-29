Xabi Alonso le ha pedido a Florentino Pérez su fichaje estrella para el Real Madrid 2026/27

El Real Madrid ya está planificando la plantilla de la próxima temporada con el objetivo de reforzar al equipo con varios jugadores de nivel. Por eso, y aunque Xabi Alonso está en la cuerda floja y su continuidad en el banquillo del conjunto blanco no está para nada asegurada, el tolosarra le ha vuelto a pedir su fichaje estrella a Florentino Pérez para la siguiente campaña, como ya hizo el pasado verano.

Se trata de Florian Wirtz, centrocampista del Liverpool que ya estuvo bajo las órdenes del técnico en el Bayer Leverkusen. De hecho, Alonso ya intentó que el alemán lo acompañara al Santiago Bernabéu después de que ambos salieran del conjunto de la Bundesliga, pero el jugador rechazó a su entrenador para irse a la Premier League y seguir su prometedora carrera en Inglaterra.

Xabi Alonso quiere fichar a Florian Wirtz para el Real Madrid

Sin embargo, y tras los primeros meses de la temporada, Wirtz está recibiendo muchas críticas por su rendimiento, ya que no ha tenido el impacto esperado en el Liverpool y sus actuaciones están siendo más irregulares de lo previsto. Las dudas eran tan grandes que, hasta este fin de semana, el alemán no había conseguido marcar su primer gol con la camiseta del club de Anfield.



Por eso, Alonso cree que podría sacarlo de Inglaterra y convencerlo esta vez de que decida fichar por el Madrid, donde tendría las llaves del centro del campo y el tolosarra haría todo lo posible para que se sintiera cómodo. El vasco piensa que es la opción ideal para reforzar la medular del equipo que, a día de hoy, está muy débil, por lo que le ha pedido un esfuerzo a Florentino.

El alemán está recibiendo muchas críticas en el Liverpool

Aun así, está por ver si el presidente del conjunto blanco hará caso a su entrenador, teniendo en cuenta que una operación para fichar a Wirtz podría suponer un desembolso de más de 100 millones de euros, que es la cantidad que pediría el Liverpool para dejar salir a su estrella en caso de que los ingleses se hartaran del alemán tras tan solo una temporada en la Premier League.