Xabi Alonso le ha pedido que recupere el nivel porque está perjudicando al Real Madrid

Xabi Alonso ha recuperado un poco el aliento tras unas últimas semanas muy complicadas en el banquillo del Real Madrid. Aun así, el tolosarra continúa en la cuerda floja y cualquier próximo descalabro en los siguientes partidos podría ser definitivo para su destitución. De momento, el técnico sigue aguantando y, por eso, le ha pedido a un jugador que recupere el nivel.

Se trata de Dean Huijsen, uno de los defensas que fichó el Madrid el pasado verano y que, en teoría, se tenía que convertir en unos de los líderes de la zaga del conjunto blanco, tanto en el presente como en el futuro. El internacional con España fue y sigue siendo una de las grandes apuestas del club para el relevo en la retaguardia, pero ya ha recibido críticas y dudas en los primos meses.

Xabi Alonso le ha pedido a Huijsen que recupere su mejor versión

Tuvo un buen debut con la camiseta blanca, dejando claro que podía marcar una época en el Madrid, pero en los últimos encuentros ha sufrido mucho más de la cuenta y ha firmado algunos errores impropios de un jugador del elenco madridista, aunque también aceptables por la edad del jugador, teniendo en cuenta que tan solo tiene 20 años a las espaldas y aún tiene que crecer mucho.

Sin embargo, este bajón ha provocado que Alonso le haya recriminado algunas cosas y le haya pedido, por favor, que recupere el nivel que demostró al principio, ya que a día de hoy está perjudicando seriamente al Madrid en la defensa. Además, la gran lista de bajas que tiene el conjunto blanco en la zaga provoca que el tolosarra no pueda hacer cambios significativos.

El central está recibiendo críticas y dudas en las últimas semanas

Por otra parte, Huijsen cree que la última lesión que sufrió y las vacaciones de ahora serán un buen reseteo y podrá recuperar el estado de forma que demostró a principios de temporada, cuando con unos pocos partidos ya se hizo amo y señor de la zaga blanca. El club y el entrenador siguen confiando en él, pero el español tendrá que mejorar para que se siga teniendo la misma opinión.