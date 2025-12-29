Xabi Alonso lo quiere de vuelta para el Real Madrid: solo cuesta 8 millones

El Real Madrid ya se mueve con discreción, pero con decisión, de cara al próximo verano. En los despachos de Valdebebas hay una operación marcada en rojo que reúne todos los ingredientes que gustan al club: talento joven, experiencia competitiva, conocimiento de la casa y un precio muy por debajo del mercado. El protagonista es Jacobo Ramón, central formado en la cantera blanca que ha dado un salto de madurez en Italia y que ahora podría regresar al Santiago Bernabéu por apenas 8 millones de euros.

Una oportunidad de mercado que encaja en la hoja de ruta blanca

El club tiene muy claro el escenario. El Real Madrid conserva una cláusula de recompra por Jacobo Ramón, actualmente en el Como 1907, y la cifra pactada resulta especialmente atractiva. En un mercado inflacionado, donde los centrales jóvenes con proyección superan con facilidad los 25 o 30 millones, los 8 millones se consideran una auténtica ganga.

Desde Valdebebas valoran que el defensa haya crecido lejos del foco mediático. En Italia ha sido titular, ha asumido responsabilidades y ha competido en contextos exigentes, algo que el club considera clave para completar la formación de sus canteranos. No se trata de una apuesta a ciegas, sino de una inversión controlada, coherente con la política de fichajes reciente.

🚨 NEW: JACOBO RAMÓN & REAL MADRID 🤍



🔎 4 Premier League clubs are seriously interested in Jacobo Ramón ahead of next summer.



✨ Despite the strong interest from England, the player’s big dream remains clear: to return to Real Madrid and succeed in white. pic.twitter.com/zN6xR5At9B — Real Madrid Official Fan Page (@realmadrid_infs) December 29, 2025

Además, el interés no es solo institucional. Xabi Alonso, muy atento a la evolución de los jóvenes talentos vinculados al club, ve en Jacobo un perfil que encaja perfectamente en la idea de defensa moderna: concentración, salida limpia de balón y capacidad para adaptarse a distintos esquemas.

El salto en Italia que convence al cuerpo técnico

El paso de Jacobo Ramón por el Como 1907 ha sido decisivo. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, el central ha mejorado aspectos clave de su juego: lectura táctica, colocación defensiva y personalidad con balón. Los informes internos destacan su madurez competitiva, poco habitual para su edad.

En el Real Madrid ven este modelo como un éxito de planificación. Casos como el suyo o el de Nico Paz refuerzan la idea de que salir, jugar y regresar es el camino ideal para muchos canteranos. El club gana un futbolista hecho y el jugador vuelve con confianza y experiencia real. La defensa es una posición estratégica y el regreso de Jacobo permitiría ampliar la rotación sin asumir riesgos económicos ni deportivos. Encaja en el presente y, sobre todo, en el futuro del proyecto.