Ya es oficial: Xabi Alonso, destituido del Real Madrid

La Supercopa de España, el Real Madrid y el nombre de Xabi Alonso confluyen en una decisión drástica. La derrota ante el FC Barcelona ha precipitado un cambio inesperado en el banquillo blanco.

La Supercopa pasa factura y el club ejecuta la decisión

El Real Madrid ha puesto punto final a la etapa de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. La derrota en la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona ha sido el detonante definitivo de una situación que venía cargándose de tensión desde semanas atrás.

El resultado, unido a las sensaciones mostradas en el Clásico, terminó de convencer a la directiva de que el proyecto no avanzaba como se esperaba. En el club consideran que el equipo no compitió al nivel exigido en una cita de máxima relevancia y que los problemas detectados, irregularidad, falta de solidez en momentos clave y dudas tácticas, se han repetido con demasiada frecuencia.

A primera hora del día, el Real Madrid emitió un comunicado oficial en el que informó de que ambas partes habían alcanzado un acuerdo mutuo para poner fin a la relación contractual. En la nota, el club agradeció a Xabi Alonso su profesionalidad, compromiso y trabajo durante su etapa al frente del equipo, deseándole suerte en sus próximos retos.

Una etapa corta, intensa y marcada por la exigencia

La destitución de Xabi Alonso sorprende por el momento elegido, a mitad de temporada, pero no tanto por el contexto. El técnico conocía perfectamente el nivel de exigencia del cargo. Como exjugador del club, sabía que el banquillo del Real Madrid no concede largos márgenes cuando los resultados no acompañan.

Durante su etapa, el equipo mostró tramos de buen fútbol y una clara intención de construir un proyecto reconocible. Sin embargo, la falta de continuidad y los tropiezos en partidos clave terminaron minando la confianza de la directiva. En el Madrid pesan tanto los resultados como la forma de competir, especialmente ante rivales directos y en finales.

🚨 El REAL MADRID destituye a XABI ALONSO.



😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/yvovUzWipK — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 12, 2026

Desde el entorno del entrenador se asume que la presión era máxima desde hace días. La Supercopa se había convertido en un examen definitivo y la derrota ante el eterno rival terminó de inclinar la balanza. Xabi Alonso se despide sin estridencias, con respeto institucional y sin declaraciones públicas inmediatas.

El Madrid mira al mercado de entrenadores

Con la salida ya confirmada, el Real Madrid activa ahora la búsqueda de un nuevo entrenador capaz de reconducir la temporada y devolver al equipo a la senda de la estabilidad competitiva. En Valdebebas se trabaja con discreción, pero la prioridad es clara: encontrar un perfil que garantice resultados inmediatos y encaje con la filosofía del club. El vestuario, golpeado por la decisión, afronta ahora un periodo de transición. La directiva confía en que el cambio sirva como revulsivo para un grupo que necesita reaccionar tanto en LaLiga como en competiciones europeas. El objetivo no cambia: competir por todos los títulos hasta el final del curso.

La destitución de Xabi Alonso deja una sensación amarga por lo que pudo ser, pero en el Real Madrid la hoja de ruta es innegociable. Cuando el club entiende que el proyecto no avanza, actúa. Y lo ha hecho, una vez más, con rapidez y contundencia. El banquillo blanco vuelve a quedar libre. La etapa de Xabi Alonso ya es pasado y el Real Madrid mira al futuro con la urgencia de quien no puede permitirse detenerse.