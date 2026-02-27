Ya se conoce la última hora sobre la lesión de Raúl Asencio

El Real Madrid y su afición contenían la respiración tras el susto vivido en la Champions League. Raúl Asencio abandonó el Bernabéu en camilla y las pruebas médicas ya han dado los resultados.

Un susto en el Bernabéu que encendió las alarmas

El Santiago Bernabéu se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Corría la segunda parte del duelo de Champions League 2025/26 entre el Real Madrid y el Benfica cuando Raúl Asencio cayó de forma aparatosa tras un choque fortuito con Eduardo Camavinga. La acción, completamente accidental, terminó con el canterano golpeándose con dureza contra el césped.

Las imágenes impactaron. Asencio abandonó el terreno de juego en camilla y con un collarín, generando preocupación inmediata entre compañeros, cuerpo técnico y afición. En un partido de máxima exigencia europea, el resultado pasó a un segundo plano ante la incertidumbre sobre el estado físico del joven defensa. En el entorno del Real Madrid la inquietud era evidente. La Champions League no solo exige rendimiento, también pone a prueba la resistencia física en cada acción. Y el golpe sufrido por el zaguero hizo temer una lesión de mayor gravedad en la zona cervical.

Parte médico oficial y diagnóstico confirmado

El parte médico del Real Madrid ha confirmado que Raúl Asencio sufre “una contractura cervical” tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos del club. El mensaje fue claro y prudente: pendiente de evolución. Aunque el diagnóstico descarta lesiones estructurales graves, la zona afectada obliga a actuar con cautela. La cervical es una región especialmente sensible, y cualquier sobrecarga o contractura requiere control médico y reposo.

Como mínimo, el central será baja en el próximo compromiso de LaLiga frente al Getafe de Bordalás. Un duelo importante en el calendario doméstico donde el Real Madrid buscará mantener su pulso por el liderato. Alvaro Arbeloa deberá reorganizar la defensa para ese encuentro, posiblemente dando minutos a otros centrales del primer equipo o recurriendo a ajustes tácticos.

El club respira aliviado tras confirmarse que no existe lesión ósea ni daño neurológico. Sin embargo, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución del futbolista en los próximos días para determinar su disponibilidad en futuros partidos, tanto en Liga como en la fase decisiva de la Champions.

🚨 Parte Medico Real Madrid sobre Raúl Asencio:



“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid ha sido diagnosticado de una contractura cervical. Pendiente de evolución”.



Generalmente, los clubes manejan esta lesión como,… pic.twitter.com/w3x22vGRM6 — Meme Rivera (@ElMemeRivera) February 27, 2026

Una oportunidad que se frena en plena proyección

Raúl Asencio estaba viviendo un momento especial. El defensa canario, formado en la cantera del Real Madrid, había ganado protagonismo en la rotación defensiva gracias a su solidez, concentración y capacidad para competir en escenarios de máxima presión. Su participación en la Champions League era una muestra de la confianza depositada en él.

Esta lesión llega en un punto clave de la temporada 2025/26, con el calendario apretado y el equipo inmerso en la pelea por títulos. Para el joven jugador, cada minuto cuenta. Por eso, aunque la contractura cervical no reviste gravedad extrema, supone un pequeño freno en su progresión inmediata.

En el vestuario merengue el mensaje es de tranquilidad. Camavinga, protagonista involuntario de la acción, fue uno de los primeros en interesarse por el estado de su compañero. El fútbol tiene estas situaciones fortuitas que, pese a su espectacularidad, forman parte del juego. Ahora todo depende de la evolución médica. Si la recuperación avanza según lo previsto, Asencio podría regresar pronto a la dinámica competitiva. El Real Madrid necesita fondo de armario para afrontar LaLiga, la Champions League y el exigente tramo final de temporada.