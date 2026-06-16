Así será el espectacular circuito de Madrid, Madring, el circuito de IFEMA, que revolucionará la Fórmula 1

La Fórmula 1 está a punto de abrir un nuevo capítulo en España. Madrid ya no sueña con albergar un Gran Premio: lo está construyendo. El nuevo circuito Madring, que debutará en septiembre de 2026, avanza a gran velocidad y se perfila como una de las grandes novedades del campeonato mundial.

La presentación oficial del trazado ha disparado la expectación entre aficionados, equipos y pilotos. No es para menos. El proyecto madrileño busca diferenciarse de cualquier otro circuito del calendario con una combinación de zonas urbanas, sectores rápidos y curvas técnicas diseñadas para ofrecer espectáculo tanto en la pista como fuera de ella.

Una pista con personalidad propia

Con una longitud cercana a los 5,5 kilómetros y un total de 22 curvas, Madring ha sido concebido para poner a prueba tanto la habilidad de los pilotos como el rendimiento de los monoplazas de nueva generación. El recorrido rodeará las instalaciones de IFEMA y parte de Valdebebas, creando una atmósfera única en pleno corazón de la capital.

Sin embargo, hay un elemento que ya ha captado todas las miradas: La Monumental. Esta gigantesca curva peraltada de más de medio kilómetro de longitud y con una inclinación del 24% promete convertirse en una de las imágenes más reconocibles de la Fórmula 1 moderna. Los coches podrían superar los 200 km/h de manera sostenida en este punto del trazado, generando una exigencia extrema para neumáticos, suspensiones y pilotos.

Carlos Sainz, el gran embajador

Pocos conocen mejor el proyecto que Carlos Sainz Jr.. El madrileño se ha convertido en la cara visible de Madring y ha sido uno de los primeros en recorrer el circuito ya asfaltado.

El piloto destacó la variedad del recorrido y aseguró que combina lo mejor de los circuitos urbanos con la velocidad de los trazados permanentes. Sus palabras han servido para aumentar todavía más la ilusión de una afición española que llevaba décadas esperando el regreso de la Fórmula 1 a Madrid.

Además, Sainz contará con una grada exclusiva para sus seguidores durante el Gran Premio, un detalle que refleja la enorme conexión entre el piloto y la nueva cita madrileña.

Una carrera contra el reloj

Aunque las imágenes actuales muestran una infraestructura cada vez más avanzada, los trabajos continúan a pleno rendimiento. Los organizadores han confirmado que las zonas más complejas del trazado ya están terminadas y que las próximas semanas estarán centradas en boxes, gradas, sistemas electrónicos y áreas para aficionados.

La FIA ha realizado varias inspecciones y mantiene el calendario previsto para la celebración del Gran Premio entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026. Los responsables del proyecto transmiten confianza absoluta en que todo estará listo para recibir a los mejores pilotos del mundo.

Mucho más que una carrera

Madrid quiere convertir su Gran Premio en un acontecimiento global. La previsión es recibir a más de 125.000 espectadores diarios y transformar la ciudad en una auténtica fiesta del motor. El impacto económico esperado es enorme y numerosas empresas ya se han sumado al proyecto como patrocinadores y colaboradores estratégicos.

La Fórmula 1 atraviesa uno de los momentos más populares de su historia y la llegada de Madring supone una oportunidad extraordinaria para reforzar la presencia del campeonato en España. Tras más de cuatro décadas sin una carrera mundialista en la capital, Madrid se prepara para volver al mapa del automovilismo internacional por la puerta grande.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Y si las previsiones se cumplen, el rugido de los monoplazas resonará en Madrid como nunca antes, inaugurando una nueva era para la Fórmula 1 española. 🚥🏎️💨