ASTON MARTIN PREPARA SU GRAN GOLPE: LAS MEJORAS QUE ILUSIONAN A FERNANDO ALONSO

La temporada 2026 no está siendo sencilla para Aston Martin. Los problemas de rendimiento del AMR26, unidos a las dificultades iniciales de la nueva unidad de potencia Honda, han mantenido al equipo lejos de las posiciones que soñaba ocupar tras la llegada de Adrian Newey. Sin embargo, dentro de la escudería británica se respira un optimismo creciente de cara a las próximas carreras.

Lejos de entrar en una carrera desesperada por introducir pequeñas mejoras cada fin de semana, Aston Martin ha optado por una estrategia mucho más agresiva. El objetivo es concentrar recursos en un paquete de evolución capaz de ofrecer un salto real de rendimiento y no simples ganancias de unas pocas décimas.

Fernando Alonso ha sido uno de los principales defensores de esta filosofía. El piloto español considera que invertir tiempo y presupuesto en modificaciones menores apenas alteraría la posición actual del equipo en la parrilla. Por eso, en Silverstone se trabaja desde hace semanas en una actualización mucho más profunda que afectará a varias áreas clave del monoplaza.

Uno de los puntos donde más se espera avanzar es en la aerodinámica. El AMR26 nació con un concepto extremadamente ambicioso impulsado por Adrian Newey, con una carrocería muy compacta y soluciones técnicas poco convencionales. Esa apuesta ha demostrado tener potencial, pero también ha generado dificultades de correlación y puesta a punto. Los ingenieros creen haber identificado varias áreas donde pueden liberar carga aerodinámica sin penalizar la velocidad punta.

La otra gran prioridad sigue siendo la unidad de potencia Honda. Durante los primeros grandes premios del año, las vibraciones y los problemas de fiabilidad condicionaron seriamente el rendimiento del equipo. Desde Miami ya se han introducido contramedidas que han permitido mejorar la situación, pero tanto Honda como Aston Martin continúan trabajando para extraer más potencia y eficiencia del conjunto híbrido.

En el paddock existe la sensación de que el verdadero Aston Martin de 2026 todavía no ha aparecido. Las mejoras previstas buscan precisamente acercar el coche al nivel para el que fue concebido originalmente. El equipo dispone además de una de las infraestructuras más avanzadas de la Fórmula 1, con un nuevo túnel de viento y herramientas de simulación que están desempeñando un papel fundamental en el desarrollo.

La figura de Adrian Newey también genera una enorme expectativa entre los aficionados de Alonso. Aunque muchas de las soluciones diseñadas por el ingeniero británico están pensadas para maximizar el potencial a largo plazo del proyecto, dentro del equipo existe confianza en que las próximas evoluciones permitan comenzar a recoger algunos frutos antes de finalizar el campeonato.

Para los seguidores del bicampeón español, el mensaje es claro: Aston Martin no ha tirado la temporada. Al contrario. Mientras otros equipos continúan acumulando pequeñas mejoras, la escudería de Silverstone apuesta por un salto mucho mayor. Si los datos obtenidos en fábrica se trasladan correctamente a la pista, las próximas carreras podrían marcar el inicio de una nueva fase para el proyecto más ambicioso de Fernando Alonso desde su llegada a Aston Martin.

La incógnita sigue siendo cuándo llegará exactamente ese paquete de evolución. Pero dentro del equipo hay una convicción cada vez más firme: las mejores cartas todavía no se han puesto sobre la mesa.