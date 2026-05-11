Caos total alrededor de Max Verstappen: su futuro empieza a preocupar seriamente en la F1

El futuro de Max Verstappen vuelve a convertirse en uno de los grandes temas de conversación dentro del paddock de la Formula 1. Aunque el piloto neerlandés sigue vinculado a Red Bull Racing hasta 2028, las últimas conversaciones relacionadas con Ford y el Campeonato Mundial de Resistencia han disparado todos los rumores alrededor de su futuro deportivo.

Ford confirma conversaciones con Verstappen y la F1 empieza a inquietarse

La posibilidad de ver a Max Verstappen compitiendo fuera de la Formula 1 ya no parece una simple fantasía. Desde Ford Performance han reconocido públicamente que existen conversaciones y muchísimo interés en contar con el tetracampeón mundial para su futuro proyecto Hypercar en el WEC.

La noticia ha provocado muchísimo movimiento dentro del paddock porque Verstappen nunca ha escondido su pasión por las carreras de resistencia, especialmente pruebas como las 24 Horas de Le Mans o las competiciones GT3. El gran problema sigue siendo el calendario, ya que la Fórmula 1 y el Mundial de Resistencia suelen coincidir en fechas importantes.

Aun así, el simple hecho de que Ford admita contactos reales con el piloto ya ha sido suficiente para generar inquietud en la F1. Nadie duda de que Verstappen sigue centrado en Red Bull Racing, pero cada vez son más las voces que creen que el neerlandés empieza a mirar seriamente hacia nuevos desafíos.

📰: Max Verstappen has been linked with a future Le Mans 24 Hours move after Ford confirmed talks with the F1 champion over a possible Hypercar entry, with Logan Sargeant also named in Ford’s endurance programme plans as part of its WEC project alongside Red Bull ties. #F1 pic.twitter.com/MgRqSDe7Kj — F1 Naija (@f1_naija) May 11, 2026

Verstappen quiere nuevos retos fuera de la Fórmula 1

El interés de Verstappen por el automovilismo de resistencia no es algo nuevo. De hecho, el piloto neerlandés participará próximamente en las 24 Horas de Nürburgring al volante de un Mercedes-AMG GT3, una decisión que vuelve a demostrar su pasión por competir más allá de la F1.

Dentro de Ford consideran que Verstappen sería mucho más que una estrella mediática para su proyecto Hypercar. Los ingenieros valoran especialmente su capacidad técnica, su sensibilidad para desarrollar coches y el nivel de detalle que ofrece durante las sesiones de pruebas.

Mark Rushbrook llegó incluso a asegurar que el feedback de Verstappen puede ser “más valioso que todos los datos” recogidos por los equipos técnicos durante largas tandas de desarrollo.

La relación entre Ford y Verstappen también tiene otro punto importante: la marca estadounidense ya trabaja actualmente junto a Red Bull como motorista dentro de la Fórmula 1, algo que ha fortalecido muchísimo el vínculo entre ambas partes. Por eso, aunque no exista ninguna negociación formal cerrada, dentro del paddock cada vez hay más sensación de que el futuro del neerlandés podría acabar conectado tarde o temprano al mundo de la resistencia.

La frase de Logan Sargeant dispara todavía más los rumores

La situación explotó todavía más después de las declaraciones de Logan Sargeant, actual piloto de Ford en el Mundial de Resistencia y antiguo piloto de Williams en Fórmula 1 antes de ser reemplazado por Franco Colapinto.

Sargeant no dudó ni un segundo cuando fue preguntado por la posibilidad de compartir coche con Verstappen en el futuro proyecto Hypercar de Ford. El estadounidense aseguró que sería “un enorme privilegio” competir junto al neerlandés y definió al piloto de Red Bull como “el mejor de todos los tiempos”. Además, lanzó una frase que ha dado muchísimo que hablar dentro de la F1: “Lo más probable es que les patee el culo a todos”. Unas palabras que reflejan perfectamente el respeto absoluto que genera Verstappen actualmente dentro del automovilismo mundial.

Sargeant también destacó la capacidad del neerlandés para seguir siendo competitivo incluso cuando no dispone del coche más dominante de la parrilla, algo que muchos consideran una de las grandes diferencias respecto a otros campeones.

Mientras tanto, en la Fórmula 1 siguen observando muy atentos todos los movimientos alrededor de Verstappen. Porque aunque nadie imagina una salida inmediata de Red Bull, la sensación es que el tetracampeón mundial empieza a preparar poco a poco su futuro más allá de la máxima categoría.