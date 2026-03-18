Crisis total en Aston Martin F1 Team: piden ayuda urgente por Fernando Alonso y Lance Stroll

El inicio de temporada en la Fórmula 1 2026 está siendo un desastre para Aston Martin. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll logran terminar carreras. El equipo reconoce problemas graves y pide comprensión.

Un inicio de temporada para el olvido

Lo que prometía ser un paso adelante en el proyecto de Aston Martin se ha convertido, por ahora, en una de las mayores decepciones de la parrilla. Tras las primeras carreras del calendario, especialmente en Australia y China, el equipo británico se ha situado como el más rezagado en rendimiento dentro de la Fórmula 1.

Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll han conseguido ver la bandera a cuadros en estas citas, un dato alarmante para una escudería que aspiraba a consolidarse en la zona media-alta. Los abandonos no han sido fruto del azar, sino de problemas mecánicos persistentes que afectan directamente a la fiabilidad del monoplaza.

El principal foco de preocupación está en el motor Honda, que está generando vibraciones excesivas. Este fallo compromete no solo el rendimiento, sino también la seguridad y estabilidad del coche en pista. En un campeonato tan exigente como la F1, cualquier pequeño defecto puede marcar la diferencia entre competir o quedar fuera de carrera.

Tensión en el equipo y mensajes contundentes

La frustración empieza a hacerse visible, especialmente en el discurso de los pilotos. Lance Stroll ha sido uno de los más directos ante los medios, mostrando un tono serio y respuestas cortas que reflejan el momento delicado que atraviesa el equipo.

De cara al Gran Premio de Japón, el canadiense llegó incluso a pedir que “rezaran” para que los problemas se solucionaran, una frase que evidencia la falta de soluciones inmediatas dentro del equipo. Mientras tanto, Alonso mantiene su habitual profesionalidad, aunque también se percibe cierta resignación ante la situación.

Desde el muro, Mike Krack, responsable en pista durante algunas carreras, ha salido en defensa de sus pilotos. El ingeniero ha pedido públicamente comprensión, recordando que, más allá de su rol como competidores, son personas sometidas a una enorme presión mediática.

Krack ha señalado que muchas de las preguntas que reciben no son apropiadas en este contexto, y ha insistido en la necesidad de tener “consideración” con los pilotos. Un mensaje que deja entrever que la tensión no solo es técnica, sino también emocional dentro del equipo.

🚨 ENGINE SIMPLY UNDERPOWERED



⚠️ According to Mike Krack, the Vibrations are not a source of extreme lap time loss for the team.



⚙️ “I think that the vibrations are mainly affecting reliability."



⚠️ “We obviously need to cut down in several areas, but it is not something that… pic.twitter.com/1rihytteIz — Aston Martin F1 Insights (@amrf1insights) March 17, 2026

Sin soluciones a corto plazo: un año cuesta arriba

La realidad en Aston Martin es dura: no hay soluciones inmediatas. Dentro del equipo ya asumen que este arranque de temporada está prácticamente perdido. Las mejoras no llegarán a corto plazo y todo apunta a que tendrán que esperar hasta bien entrado el verano para ser competitivos.

La ausencia puntual de figuras clave como Adrian Newey en algunos Grandes Premios, centrado en el desarrollo desde fábrica, también refleja que el equipo está apostando por soluciones a medio plazo más que por parches inmediatos.

En este escenario, la prioridad pasa por minimizar daños, acumular datos y preparar una segunda mitad de temporada más sólida. Sin embargo, en una competición tan ajustada como la Fórmula 1, ceder terreno en las primeras carreras puede resultar irreversible.

Aston Martin atraviesa una de sus etapas más complicadas recientes. Y aunque el talento de pilotos como Fernando Alonso sigue siendo incuestionable, ni siquiera su experiencia parece suficiente para revertir, por ahora, una situación que el propio equipo define como crítica.