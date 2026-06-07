Desastre para Fernando Alonso en la clasificación del Gran premio de Mónaco

Siguiendo con la racha de malos resultados del equipo Aston Martin, en la clasificación del Gran premio de Mónaco, Fernando Alonso ha obtenido el peor resultado de toda su historia, incluso peor que cuando debutó con Minardi.



Los dos pilotos del equipo Aston Martin liderban por la cola la salida de este gran premio. Fernando salió con neumáticos medios y en la vuelta cuatro entró a cambiar a blandos. La buena noticia es que Fernando ha conseguido terminar la carrera en posición 11, que le dejaría fuera de los puntos, o en una posicion 10 que lo metería en los puntos, en funcion de la resolución de una penalizacion del piloto que le precede. Esto da a entender, que algunos problemas del pasado han sido solucionados. A su compañero le ha ido peor, ya que ha estrellado su monoplaza, por deterioro en el asfalto, provocando un safety car que ha dado la vuelta a toda la carrera.



Por contra Antonelli y Verstapen se batian duelo en la salida, donde Verstapen se ha quedado clavado, con la suerte de que nadie ha colisionado con el. Posteriormente han tenido que retirar el coche por una rotura de motor. Su compañero de equipo Hadjar, no con pocos problemas ha conseguido un merecido tercer puesto, pendiente de una posible penalización, Un podio que nadie esperaba



Abandono también de Botas, Bearman y Norris, Sainz



Antonelli durante la primera parte de la carrera ha ido haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida alcanzando al primer doblado en la vuelta 11 proclamándose campeón del gran premio.



Sergio Pérez ha sido penalizado con un drive thru por una salida ilegal, ya que, por error se ha colocado en el lugar de Bortoleto que estaba vacío ganando once metros con su posición real.



Russell ha sufrido también un drive thru que le ha sacado de los puntos, alejándole cada vez mas de la lucha con su compañero de equipo por el mundial.



Otro safety car con bandera roja y salida en parrilla, provocado por el monegasco en la vuelta 67, ha reagrupado a todos los monoplazas, que unido a todas las penalizaciones ha ocasionado un vaivén en muchas posiciones.