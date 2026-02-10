El entorno de Fernando Alonso enciende la ilusión: “2026 puede ser el año del tercer Mundial”

Fernando Alonso, Fórmula 1 y Aston Martin vuelven a cruzarse con una palabra que parecía dormida: ilusión. En la antesala de la nueva era técnica del campeonato, desde dentro del equipo británico empiezan a deslizarse mensajes que invitan a soñar en grande.

Un mensaje desde dentro que no pasa desapercibido

No fue una declaración grandilocuente ni una frase lanzada al azar. Fue una respuesta directa, sin rodeos, pronunciada desde el corazón del equipo. En la previa de la presentación del AMR26 en el King Abdulaziz Center for World Culture de Dhahran, Aston Martin aprovechó un directo en TikTok para acercarse a los aficionados. Entre los protagonistas apareció Mikey Brown, mecánico número uno de Fernando Alonso.

Desde Baréin, donde esta semana arrancan los segundos test de pretemporada de Fórmula 1, Brown fue preguntado por una cuestión que muchos evitan responder: si ve posible a Alonso campeón del mundo por tercera vez. Su respuesta fue tan clara como contundente. Cree firmemente que es posible. Sin matices. Sin condiciones ocultas. Solo una clave: darle las herramientas adecuadas.

En un paddock acostumbrado a medir cada palabra, el mensaje resonó con fuerza. No es un aficionado hablando desde la grada, sino alguien que trabaja codo con codo con Alonso, que ve su nivel cada fin de semana y que conoce de primera mano el potencial real del proyecto.

El AMR26, agresividad como declaración de intenciones

Las palabras de Brown no llegaron solas. Al ser preguntado por cómo definiría al nuevo monoplaza, no dudó ni un segundo: agresivo. Una descripción que coincide con la línea marcada por Adrian Newey, cerebro técnico del proyecto, que ya había dejado entrever que el AMR26 no sería un coche conservador.

Cuando dentro de un equipo todos utilizan el mismo lenguaje, suele ser una señal clara. El AMR26 nace con ambición. Desde el diseño aerodinámico hasta el concepto global, Aston Martin quiere atacar el nuevo reglamento de 2026 sin complejos. La sensación interna es que se ha aprendido de errores pasados y que ahora sí existe una base sólida sobre la que construir.

Brown fue más allá al señalar que el entusiasmo se respira en cada rincón del equipo. Ingenieros, mecánicos y, por supuesto, Fernando Alonso. El piloto asturiano, lejos de mostrar desgaste por la edad, transmite motivación y hambre competitiva. Algo que, puertas adentro, se considera clave para afrontar un proyecto a medio plazo con un objetivo tan ambicioso como un Mundial.

Alonso, experiencia, hambre y una última gran oportunidad

Hablar de un tercer título mundial para Fernando Alonso no es nostalgia, es contexto. En un campeonato donde la experiencia vuelve a ganar valor con la llegada de un reglamento completamente nuevo, el asturiano parte con ventaja. Conoce la Fórmula 1, entiende los ciclos y sabe leer los momentos mejor que nadie.

2026 aparece en el horizonte como una oportunidad real. No garantizada, pero sí posible. Aston Martin quiere estar ahí, Alonso quiere estar ahí y su entorno empieza a decirlo en voz alta. El famoso “suflé” empieza a subir, alimentado no por promesas vacías, sino por trabajo, convicción y un discurso coherente desde dentro.