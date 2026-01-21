El sustituto de Fernando Alonso ya tiene nombre: nadie lo esperaba

El futuro de Fernando Alonso y de Aston Martin vuelve a agitar el paddock de la Fórmula 1. Mientras crece la ilusión por 2026, una voz autorizada del pasado del equipo británico ha lanzado una predicción que nadie veía venir.

Ilusión contenida en Aston Martin pese a un proyecto ambicioso

Las expectativas alrededor de Aston Martin y Fernando Alonso no dejan de aumentar. El equipo de Silverstone ha dado pasos firmes en infraestructura, organización y talento humano, y el fichaje de Adrian Newey ha elevado el listón de la ambición. Con el nuevo reglamento técnico a la vuelta de la esquina, muchos ex pilotos y analistas ven en el asturiano a un candidato real para luchar por el Mundial de Fórmula 1 en 2026.

Sin embargo, no todos comparten ese optimismo sin matices. En el podcast James Allen On F1, se puso sobre la mesa una reflexión más prudente: construir un coche campeón no es un interruptor que se enciende de la noche a la mañana. Requiere tiempo, cohesión y varias temporadas de aprendizaje, incluso con genios del diseño involucrados.

Ahí entra la visión de Dan Fallows, exdirector técnico de Aston Martin entre 2023 y 2025. Conoce la casa, sus avances y también sus límites. “El progreso es evidente”, vino a señalar, “pero ganar un campeonato no es inmediato, y Newey lo sabe mejor que nadie”. Una frase que rebaja la euforia y sitúa las expectativas en un terreno más realista.

¿La última temporada de Alonso?

Más allá del rendimiento del coche, Fallows fue un paso más allá y apuntó directamente al futuro de Fernando Alonso. El bicampeón del mundo sigue mostrando hambre competitiva y un compromiso absoluto con la Fórmula 1, pero la edad y los ciclos deportivos pesan incluso para los más grandes.

El exdirigente técnico deslizó una idea que ha encendido el debate: 2026 podría ser la última temporada de Alonso. No como consecuencia de un bajón de nivel, sino por una decisión personal, similar a la que otros campeones han tomado cuando sienten que su legado está completo. La comparación con Lewis Hamilton no fue casual: ambos representan una generación irrepetible. En Aston Martin, este escenario no se contempla como inminente, pero sí como posible. Y en la Fórmula 1 moderna, anticiparse es clave. Pensar en el después de Alonso no es una falta de confianza, sino una obligación estratégica.

Verstappen, el nombre que nadie esperaba… pero encaja

Y aquí llega la afirmación que ha sacudido al paddock. Según Dan Fallows, si Fernando Alonso decidiera retirarse tras 2026, Max Verstappen sería el candidato natural para ocupar su asiento en Aston Martin.

💥 Dan Fallows: "Si [Fernando] Alonso se retira en 2026, [Max] Verstappen probablemente vaya a Aston Martin".



"Aston ha avanzado mucho en sus instalaciones pero ganar requiere de tiempo y Adrian [Newey] lo sabe".



(@autosport) #F1 🟢 pic.twitter.com/3HmuJr06MT — Rubén Canales (@RubCanales) January 14, 2026

A primera vista, suena casi utópico. Verstappen es el emblema de Red Bull, el dominador de la era reciente y un piloto con contrato y poder. Pero la Fórmula 1 es dinámica, y los grandes cambios suelen gestarse cuando menos se esperan. Un nuevo reglamento, un proyecto técnico liderado por Newey y una estructura con ambición de título son ingredientes que pueden seducir a cualquiera.

Fallows no lo presentó como una certeza, sino como una proyección lógica si se alinean las circunstancias. Aston Martin necesitaría un piloto capaz de ganar desde el primer día, de liderar un proyecto y de maximizar un coche competitivo. Verstappen cumple ese perfil como pocos en la parrilla. Por ahora, todo es hipótesis. Alonso sigue al volante, Aston Martin sigue creciendo y Verstappen continúa escribiendo su propia historia. Pero en la Fórmula 1, las predicciones rara vez son inocentes. Y cuando alguien que conoce los pasillos de Silverstone habla, el paddock escucha.