El tercer Mundial de Fernando Alonso se le escapó por culpa de un compañero inesperado

La retirada inesperada de Nico Rosberg dejó a Mercedes-AMG Petronas Formula One Team en una situación complicada. El equipo dominaba claramente la Fórmula 1 y necesitaba encontrar cuanto antes a un piloto capaz de estar al lado de Lewis Hamilton sin que el proyecto se desestabilizara.

Y ahí apareció el nombre de Fernando Alonso. En aquel momento, el español seguía siendo considerado uno de los pilotos más talentosos y completos de toda la parrilla, pese a atravesar años complicados fuera de los equipos dominantes.

La posibilidad tenía muchísimo sentido. Mercedes tenía el mejor coche con diferencia y Alonso seguía obsesionado con volver a luchar por títulos mundiales. Para muchos aficionados, aquella unión parecía perfecta. Pero la operación nunca llegó a producirse. Y según varias revelaciones aparecidas con el paso de los años, dentro de Mercedes existió un rechazo importante a juntar a Alonso y Hamilton bajo el mismo techo.

Hamilton y el recuerdo de McLaren

La relación entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton nunca fue sencilla. Su etapa juntos en McLaren Racing dejó heridas, tensiones y uno de los ambientes más explosivos que se recuerdan dentro de un equipo de Fórmula 1. Por eso, cuando Mercedes empezó a valorar nombres para sustituir a Rosberg, muchos dentro de la escudería no querían repetir una situación similar.

Según explicó Aldo Costa, exdirector técnico del equipo, hubo varias figuras importantes dentro de Mercedes que no estaban convencidas de incorporar a Alonso. Y entre esas personas aparecía también el propio Hamilton.

La escudería temía que juntar a dos campeones con personalidades tan fuertes terminara provocando una guerra interna justo en el momento en el que dominaban completamente la Fórmula 1. Visto con perspectiva, resulta inevitable pensar en todo lo que pudo cambiar aquella decisión. Porque si Alonso hubiera pilotado aquel Mercedes, probablemente habría tenido opciones muy reales de conquistar su ansiado tercer campeonato del mundo.

Bottas cambió la historia sin querer

Finalmente, Mercedes apostó por Valtteri Bottas. Un perfil mucho más discreto, menos conflictivo y claramente más cómodo para mantener la estabilidad interna del equipo.

Y la realidad es que esa elección terminó beneficiando enormemente a Hamilton. El británico pudo dominar la era híbrida prácticamente sin una amenaza interna comparable a la que habría supuesto Alonso. Mientras tanto, Fernando continuó atrapado en proyectos mucho menos competitivos. Primero en McLaren y después intentando reconstruir su carrera lejos de los coches capaces de pelear por títulos.

Por eso esta historia sigue generando tanta conversación años después. Porque mucha gente dentro de la Fórmula 1 sigue convencida de que Alonso nunca volvió a tener una oportunidad tan clara de luchar por otro Mundial.

Y siendo sinceros, cuesta no pensar qué habría pasado si Mercedes hubiera tomado una decisión diferente. A veces, en la Fórmula 1, una sola elección cambia completamente la historia de un piloto. Quizá Alonso habría ganado ese tercer Mundial. O quizá no. Pero lo que parece evidente es que aquel asiento de Mercedes terminó marcando el destino de toda una generación dentro de la Fórmula 1.