Fernando Alonso incendia la F1 con una acusación que nadie esperaba

Fernando Alonso ha sacudido la Fórmula 1 en el GP de Bahréin con una crítica directa a la nueva normativa. El piloto de Aston Martin cree que el papel del piloto está perdiendo protagonismo.

“El papel del piloto está muriendo”: la frase que lo cambia todo

La voz de Fernando Alonso nunca pasa desapercibida en la Fórmula 1. Bicampeón del mundo, referente generacional y uno de los pilotos más respetados de la parrilla, el español habló claro en Bahréin sobre la nueva normativa técnica que marcará el futuro del campeonato. En declaraciones a Sky Sports Italia durante el GP de Bahréin, Alonso fue tajante: “El papel del piloto está muriendo”. Una frase que ha retumbado en el paddock y que ha abierto un debate profundo sobre el rumbo del Gran Circo.

La nueva reglamentación aumenta el peso de la parte eléctrica hasta un 50% de la potencia total del monoplaza. Esto implica que la gestión de energía, la batería y el despliegue estratégico del sistema híbrido son ahora factores determinantes. El piloto no puede simplemente exprimir el coche vuelta tras vuelta; debe calcular, ahorrar y decidir cuándo liberar potencia. Para Alonso, ese cambio altera la esencia de la competición.

Hamilton, sobre tener que levantar el pie y ahorrar en vueltas de clasificación: “Eso no es de lo que tratan las carreras”



Verstappen, sobre los nuevos coches: “Se siente como una Fórmula E con esteroides”



Bahréin como ejemplo del nuevo paradigma

El piloto de Aston Martin F1 Team utilizó el circuito de Sakhir como ejemplo práctico. Históricamente, la secuencia de curvas 10-12 en Bahréin ha sido uno de los puntos más técnicos y exigentes del calendario. Antes, los equipos ajustaban la carga aerodinámica buscando pasar esas curvas a máxima velocidad, incluso sacrificando rendimiento en recta. “Era un factor decisivo de habilidad”, explicó Alonso. “Marcabas la diferencia ahí”.

Ahora, sin embargo, el planteamiento es otro. Los pilotos reducen la velocidad en esa zona para no gastar energía y reservarla para las rectas largas. Según el ovetense, en la curva 12 se circula hasta 50 km/h más lento que en el pasado. No por falta de capacidad, sino por estrategia energética.

La crítica no es técnica, es conceptual. Alonso sugiere que la habilidad pura en curva, uno de los elementos que históricamente diferenciaban a los grandes campeones, pierde peso frente a la optimización electrónica.

Y en ese punto coincide parcialmente con Max Verstappen, quien también ha mostrado reservas sobre la nueva dirección del reglamento. El neerlandés ha sido contundente en días previos, aunque Alonso matiza que la Fórmula 1 siempre ha evolucionado en ciclos dominados por distintos factores: aerodinámica, motor o ahora energía.

¿Cambio necesario o pérdida de esencia?

La Fórmula 1 vive una transformación constante. La sostenibilidad, la eficiencia energética y la innovación tecnológica son pilares del futuro del campeonato. La FIA y los equipos defienden la nueva normativa como un paso lógico hacia una competición más moderna. Pero la pregunta que deja Alonso en el aire es otra: ¿se está diluyendo el impacto directo del piloto?

En una parrilla donde también compiten figuras como Lewis Hamilton, el debate no es menor. La F1 siempre ha sido una mezcla de máquina y talento humano. El equilibrio entre ambos define su identidad.

Alonso no rechaza la evolución. De hecho, reconoce que en otras etapas el dominio aerodinámico marcaba diferencias similares. Sin embargo, su mensaje apunta a una nostalgia competitiva: la del piloto que puede ganar cinco kilómetros por hora en una curva por puro instinto y precisión. En Bahréin no solo arrancó una temporada. También comenzó una conversación incómoda sobre el futuro de la Fórmula 1, la gestión energética, el reglamento híbrido y el peso real del piloto en la era moderna.